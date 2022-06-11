"Thần tượng" K-pop đã thật sự trở thành hình mẫu mà mọi người khao khát trở thành. Họ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn khi trở thành thần tượng ở nhiều khía cạnh khác nhau, không chỉ tính riếng trong âm nhạc.

Nhiều thần tượng trong số này hoàn hảo về mọi mặt khi mà họ vừa chăm chỉ rèn luyện kỹ năng biểu diễn, ca hát và vừa chăm chỉ giữ gìn hình ảnh, vóc dáng hoàn hảo.