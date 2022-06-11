Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình

Sao quốc tế 11/06/2022 07:07

Gần đây, cư dân mạng Hàn đã tụ tập trên một cộng đồng trực tuyến để thảo luận xem nữ thần tượng nào có thân hình lý tưởng nhất.

"Thần tượng" K-pop đã thật sự trở thành hình mẫu mà mọi người khao khát trở thành. Họ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn khi trở thành thần tượng ở nhiều khía cạnh khác nhau, không chỉ tính riếng trong âm nhạc.

Nhiều thần tượng trong số này hoàn hảo về mọi mặt khi mà họ vừa chăm chỉ rèn luyện kỹ năng biểu diễn, ca hát và vừa chăm chỉ giữ gìn hình ảnh, vóc dáng hoàn hảo.

Gần đây, cư dân mạng đã cùng bàn luận trên một cộng đồng trực tuyến để thảo luận xem nữ thần tượng nào là người có thân hình lý tưởng nhất. Một cư dân mạng đã hỏi những người khác: "Có nữ thần tượng nào sở hữu thân hình trong mơ của bạn không?" Các cư dân mạng khác đã để lại ý kiến trong phần bình luận về những thần tượng mà họ cho là có thân hình đẹp nhất.

Dưới đây là những nữ thần tượng được netizen Hàn nhắc đến là người có thân hình chuẩn nhất.

Karina của Aespa

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 1

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 2

Nayeon của TWICE

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 3

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 4

Krystal

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 5

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 6

Seolhyun

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 7

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 8

Cựu thành viên Ryu Soo Jung của Lovelyz

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 9

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 10

Rosé của BLACKPINK

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 11

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 12

Yuna của ITZY

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 13

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 14

Momo của TWICE

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 15

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 16

Jennie của BLACKPINK

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 17

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 18

Jang Won Young của IVE

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 19

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình - Ảnh 20

SỐC VISUAL: Lisa (BLACKPINK) xuất hiện cùng diện mạo khác lạ, so kè nhan sắc cùng tượng đài nhan sắc Anne Hathaway tại sự kiện của BVLGARI

SỐC VISUAL: Lisa (BLACKPINK) xuất hiện cùng diện mạo khác lạ, so kè nhan sắc cùng tượng đài nhan sắc Anne Hathaway tại sự kiện của BVLGARI

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Từ khóa:   sao quốc tế nữ thần tượng K-pop sao Hàn

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