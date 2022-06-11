Gần đây, cư dân mạng Hàn đã tụ tập trên một cộng đồng trực tuyến để thảo luận xem nữ thần tượng nào có thân hình lý tưởng nhất.
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"Thần tượng" K-pop đã thật sự trở thành hình mẫu mà mọi người khao khát trở thành. Họ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn khi trở thành thần tượng ở nhiều khía cạnh khác nhau, không chỉ tính riếng trong âm nhạc.
Nhiều thần tượng trong số này hoàn hảo về mọi mặt khi mà họ vừa chăm chỉ rèn luyện kỹ năng biểu diễn, ca hát và vừa chăm chỉ giữ gìn hình ảnh, vóc dáng hoàn hảo.
Gần đây, cư dân mạng đã cùng bàn luận trên một cộng đồng trực tuyến để thảo luận xem nữ thần tượng nào là người có thân hình lý tưởng nhất. Một cư dân mạng đã hỏi những người khác: "Có nữ thần tượng nào sở hữu thân hình trong mơ của bạn không?" Các cư dân mạng khác đã để lại ý kiến trong phần bình luận về những thần tượng mà họ cho là có thân hình đẹp nhất.
Dưới đây là những nữ thần tượng được netizen Hàn nhắc đến là người có thân hình chuẩn nhất.
Karina của Aespa
Nayeon của TWICE
Krystal
Seolhyun
Cựu thành viên Ryu Soo Jung của Lovelyz
Rosé của BLACKPINK
Yuna của ITZY
Momo của TWICE
Jennie của BLACKPINK
Jang Won Young của IVE