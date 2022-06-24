NCT Jaehyun trở thành đại sứ Prada: "Sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hình ảnh cao cấp"

Sao quốc tế 24/06/2022 09:04

Thành viên nhóm nhạc NCT - Jaehyun đã được chọn làm đại sứ thuownghieeju cho hãng thời trang cao cấp Ý Prada.

Jaehyun đã tham dự "SS23 Prada Uomo Fashion Show", show diễn cho bộ sưu tập thời trang nam xuân/hè 2023, được tổ chức ở Milan, Ý vào lúc 2 giờ chiều ngày 19 (theo giờ địa phương) với tư cách là đại diện của Prada Hàn Quốc và bắt đầu cách hoạt động của mình bằng một sự xuất hiện ấn tượng với cách đại sứ thương hiệu một cách thành công.

NCT Jaehyun trở thành đại sứ Prada: 'Sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hình ảnh cao cấp' - Ảnh 1
 
NCT Jaehyun trở thành đại sứ Prada: 'Sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hình ảnh cao cấp' - Ảnh 2
Jaehyun tại show diễn của Prada ngày 19/6. 

Đặc biệt, Jaehyun là người đầu tiên của Hàn Quốc phát sóng trực tiếp bộ sưu tập thời trang nữ xuân/hè 2022, được tổ chức đồng thời tại cả Milan và Thượng Hải vào tháng 9 năm 2021 trên tài khoản instagram cá nhân.

NCT Jaehyun trở thành đại sứ Prada: 'Sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hình ảnh cao cấp' - Ảnh 3
 

Một vị quan chức của thương hiệu cho biết: "Tôi cảm nhận được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của anh ấy qua việc nhiều lần hợp tác cùng Jaehyun, anh ấy được chúng tôi chọn làm đại sứ thương hiệu vì anh ấy là một nghệ sĩ có cả hình ảnh sang trọng và gu thời trang độc đáo."

NCT Jaehyun trở thành đại sứ Prada: 'Sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hình ảnh cao cấp' - Ảnh 4
Trước đây, Prada và Jaehyun từng hợp tác nhiều lần.

 

NCT Jaehyun trở thành đại sứ Prada: 'Sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hình ảnh cao cấp' - Ảnh 5
 

Mặt khác, nhóm NCT 127 của Jaehyun đã tổ chức concert "Neo City: Japan - The Link" tại Vanterin Dome Nagoya và Tokyo Dome vào tháng 5 với sự hưởng ứng nồng nhiệt của hơn 140.000 khán giả địa phương trong 3 ngày công diễn, buổi diễn tại Kyocera Dome Osaka dự kiến diễn ra vào ngày 25-26/06.

 

 

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Từ khóa:   Jaehyun NCT 127 Prada

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