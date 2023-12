NCT Dream "Glitch Mode" và album repackage đã "tẩu tán" hơn 3,6 triệu bản

Nhóm nhỏ em út của NCT - NCT Dream tiếp tục trở thành triple-million-seller với full album thứ 2 'Glitch Mode' và album repackage 'Beatbox'.

Full album thứ 2 của NCT Dream "Glitch Mode" và album repackage "Beatbox" đã bán được tổng cộng hơn 3,6 triệu bản, thiết lập kỉ lục mới cho nhóm nhạc nam, theo như SM Entertainment (công ty chủ quản của NCT Dream) vào thứ 2 (ngày 13/06/2022).

Album repackage "Beatbox" được ra mắt vào tháng 5/2022.

Full album "Glitch Mode" được ra mắt vào tháng 3, đã tẩu tán được hơn 2 triệu bản. Trong khi đó, album repackage "Beatbox" được "thả xích" vào tháng 5 vừa rồi và cũng đã bán được hơn 1,5 triệu bản.

NCT Dream cá tính trong full album thứ 2 "Glitch Mode" .

"NCT Dream cũng đã đạt được danh hiệu triple-million-seller với full album đầu tiên", theo SM Entertainment.

Năm ngoái, full album đầu tiên của nhóm là "Hot Sauce" và album repackage "Hello Future" cũng đã bản được tổng cộng hơn 3 triệu bản.

NCT Dream là nhóm nhỏ của NCT, ra mắt năm 2016 với bài hát "Chewing Gum". Nhóm gồm 7 thành viên Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle và Jisung. Mark là người Canada gốc Hàn, Renjun và Chenle là người Trung Quốc còn các thành viên còn lại đều là người Hàn Quốc. Nhóm được biết tới từ các bài hát: "My First and Last" (2017), "Boom" (2019), "Hello Future" (2021) and “Glitch Mode” (2022).





