Đặc quyền có 1-0-2 của các "nàng thơ Chanel": Jennie (BLACKPINK) được cưng như trứng còn thua xa loạt sao hạng A này

Bên cạnh chuyện chuyên tâm cống hiến cho nghệ thuật, việc bước hai chân vào hàng ngũ những vì tinh tú của thương hiệu thượng cấp hàng đầu nước Pháp được coi là niềm tự hào, là thành tựu vẻ vang và màu nhiệm như giấc mơ ở chốn lắm mộng phù hoa.

Có một ước mơ, một đích đến mà hàng vạn ngôi sao đang hướng về ở thời buổi này: trở thành ''nàng thơ'' của Chanel .

Tất nhiên, bên cạnh khí chất trời ban cùng vẻ đẹp cha sinh mẹ đẻ, các ngôi sao sẽ phải nổ lực gấp 1000 lần người khác để giành được một suất Đại sứ. Và những đãi ngộ dành cho vị trí này không chỉ khác thường, mà còn có thể rất phi thường.

Jennie (BLACKPINK)

Jennie là một trong những Đại sứ nhận được sự cung phụng từ A-Z. Còn nhớ trong lần dự show diễn Thu - Đông 2019 của Chanel, nữ thần tượng xuất hiện trong bộ tweed mang tính biểu tượng. Ít ai biết rằng, bộ suit ban đầu không hề vừa vặn với cơ thể Jennie bởi số đo vòng ngực nảy nở của cô. Các thiết kế còn lại của hãng, nếu có vừa vặn với vòng một của nàng, thì cũng đạt chiều dài quá khổ ở phần tà váy hay ống tay.

Để giải quyết tình huống tréo ngoe, Chanel đã cung cấp dịch vụ ''Made-to measure'' nhằm đặc cách, may đo riêng một bộ trang phục vừa vặn tới từng centimet cơ thể của Jennie. Vì thời gian thực hiện gấp gáp nên các nghệ nhân không thể hoàn thiện 100% các tiểu tiết trên trang phục. Tuy vậy, Jennie là nhân vật duy nhất được hưởng đặc quyền này trong show diễn năm ấy.

Nói thêm một chút về khái niệm ''Made-to measure'': tất cả các thiết kế áo, quần, váy vóc... đều được thực hiện trên phối mẫu là các mẫu rập có sẵn. ''Made-to measure'' là dịch vụ phóng to hoặc thu nhỏ mẫu rập dựa trên các số đo cơ thể khách hàng. Sau khi đo đạc chiều dài sải tay, độ rộng bờ vai, độ dài của lưng và chân..., hãng sẽ thực hiện phân chia và tính tỷ lệ một cách cực kỳ cẩn thận thông qua máy tính, từ đó cho ra bộ đồ hoàn chỉnh.

Bên cạnh việc nhận được dịch vụ độc đáo trên, giọng ca Kpop còn nhận được một loạt đãi ngộ khác: xuất hiện ở hàng ghế đầu trong tất cả các show diễn của Chanel tại Tuần lễ thời trang Paris, dự các sự kiện và ngồi chung với dàn khách mời ''máu mặt'' của làng thời trang, được giới chuyên môn công nhận và khen ngợi, xuất hiện trên một loạt trang bìa tạp chí danh giá, đồng hành cùng các chiến dịch quảng bá của thương hiệu...

Lily-Rose Depp

Lily-Rose là con gái của tài tử Johnny Depp và ca sĩ Vanessa Paradis. Cái duyên đưa mỹ nhân đến vớiChanel chính là nhờ mẹ cô. Vanessa đã gắn bó với nhà mốt Pháp suốt hai thập kỷ, đại diện cho dòng nước hoa COCO vào năm 1991 và các mẫu túi đình đám sau đó. Khi mới 8 tuổi, Lily-Rose đã được gặp Karl Lagerfield. Nhà thiết kế quá cố của Chanel từng chia sẻ: "Lily-Rose là cô gái trẻ thuộc thế hệ mới. Con người cô hội tụ tất cả phẩm chất của một ngôi sao".

Từ năm 2015, quý cô trẻ tuổi này đã đại diện cho Chanel, liên tục xuất hiện ở mọi sự kiện lớn nhỏ. Lily cũng gương mặt của các dòng kính mắt, nước hoa và mỹ phẩm của Chanel Beauty. Chính cô nàng cũng là người đầu tiên được diện các thiết kế trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2020 của hãng.

Chỉ cao 1m60 nhưng nhờ gương mặt cá tính ''ăn tiền'' và tư duy thời trang riêng biệt, Lily-Rose thường xuyên được hãng gửi gắm trang phục, thậm chí tạo cơ hội để cô thoải mái phối đồ theo ý thích.

Giới mộ điệu vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc gây xôn xao khi Lily diện chiếc váy mang tính biểu tượng, được sáng tạo bởi chính nhà thiết kế Karl Lagerfeld. Mẫu váy yêu kiều được đưa vào kho lưu trữ và bảo quản trong môi trường đặc biệt, nay được đem ra để mỹ nhân 20 tuổi có cơ hội thả dáng tại Met Gala. Đây là đặc quyền hiếm hoi, bởi lẽ chẳng ai dại mà cho mượn bừa bãi một sáng tạo xứng tầm di sản thời trang.

Bên cạnh việc được xuất hiện trên bìa tạp chí cũng như các chiến dịch quảng cáo của hãng, việc có cơ hội mặc mẫu váy kinh điển này là bảo chứng cho vị trí của Lily-Rose tại nhà mốt.

''Tôi thích gương mặt cùng ánh nhìn toát lên sự linh hoạt. Cô ấy là đại diện hoàn hảo nhất từ trước tới nay của Chanel'', ngài Karl dành cho những lời ''có cánh'' ấy cho Kristen Stewart.

Là gương mặt gắn bó lâu năm với hãng, ngoài việc liên tục xuất hiện trên các chiến dịch quảng cáo từ năm 2014 - bao gồm quảng cáo kính mắt, túi xách, mỹ phẩm, mỹ nhân này còn nghiễm nhiên giữ vai trò người mẫu tại show diễn Couture mùa thu năm 2015. Kristen cũng được dịp trổ tài diễn xuất khi hoá thân thành huyền thoại Coco Chanel trong một bộ phim nói về bà, được mắt trong show diễn ''Paris in Rome''.

Người ta có thể tranh cãi về cách Kristen Stewart diện Chanel khi lên thảm đỏ, nhưng không ai phủ nhận được biệt đãi mà thương hiệu lâu đời dành cho cô.

Ngoài những quyền lợi khá cơ bản bên trên, ngôi sao của Twilight còn được nhận những biệt đãi như sau:

Cô trở thành khách mời DUY NHẤT trong buổi ra mắt bộ sưu tập 2020/2021 Métiers d’Art. Show diễn được tổ chức trong thời điểm giãn cách xã hội, các nhà mốt chuyển sang hình thức trình diễn qua nền tảng kỹ thuật số. Vị trí của Kristen trong lòng nhà mốt lớn tới mức nào mà nhận được ''sủng hạnh'' như vậy?

Để chuẩn bị cho chiếc váy cưới lộng lẫy trong phim Spencer, nhà mốt điều động 4 thợ may lành nghề và mấy hơn 1000 giờ để hoàn thiện chiếc váy cho Kristen.

Thiết kế cũng được may lại từ BST Haute Couture Xuân-Hè 1988 của cố nhà thiết kế Karl.

Đãi ngộ của hãng dành cho cô đào này dần trở nên khá... điên rồ, khi Kristen được phép mượn hàng loạt trang sức, phụ kiện có giá lên tới hàng triệu đô la khi đóng phim Cafe Society. Chanel thậm chí còn cắt cử 15 vệ sĩ đi theo để bảo vệ cô nàng.