Cùng nhìn ngắm 10 đôi mắt đẹp nhất thế giới, Angelina Jolie cũng góp tên - vẻ đẹp khiến ai cũng phải đắm chìm

Lynda có đôi mắt vạn người mê

Là một ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ, Lynda Carter luôn thành công trên con đường nghệ thuật và gặt hái được nhiều giải thưởng. Trong vai diễn siêu nhân của show truyền hình nổi tiếng Wonder Woman năm 2004, cô đã được trao giải TV Land Award. Điều làm nên thành công cho Lynda không chỉ ở lối diễn chân thành, tự nhiên mà còn chính là ở đôi mắt vạn người mê của cô. Biết bao người hâm mộ đã luôn chao đảo trước đôi mắt biết nói ấy.

Aishwarya Rai có đôi mắt quyến rũ kỳ lạ

Với đôi mắt đầy cuốn hút và quyến rũ đến kỳ lạ, tạp chí Time đã bình chọn cho Aishwarya Rai là 1 trong 100 người có đôi mắt đẹp nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, một trang của Ấn Độ DHM vừa rồi đã bình chọn cho cô là 1 trong 10 người sở hữu đôi mắt đẹp. Không thể không nói đôi mắt của Rai có sức hút đến kỳ diệu như vậy.

Audrey Herpburn có đôi mắt trong sáng nhất thế giới

Xếp trong danh sách thứ 5, người có đôi mắt đẹp nhất thế giới thuộc về Audrey Herpburn. Không thể diễn tả hết sự ngây thơ, trong sáng trong đôi mắt của Audrey Herpburn khi nhìn người đối diện. Ánh nhìn của Audrey không sắc sảo nhưng khi nhìn vào, người ta lại có cảm giác muốn được bảo vệ và che chở cho cô.

Giada De Laurentii có đôi mắt đẹp nhất thế giới

Giada Pamela De Laurentiis là một đầu bếp, nhà văn và nhân vật truyền hình người Mỹ gốc Ý. Cô là người dẫn chương trình Giada tại nhà của Food Network. Cô cũng thường xuyên xuất hiện với tư cách là người đóng góp và đồng dẫn chương trình cho chương trình Today của NBC.

MC Giada De Laurentii người Italy rất được khán giả ái mộ trong một chương trình của đất nước này có tên Everyday Italian bởi cô ấy có ánh nhìn trìu mến làm thu phục khán giả.

Kristin Kreuk có một đôi mắt khó cưỡng lại

Khi vào Lana Lang trong “Thị trấn Smallville”, cô gái trẻ Kristin Kreuk đã hút hồn rất nhiều người bởi ánh nhìn từ đôi mắt đẹp của cô ấy. Đã có rất nhiều người nhận xét về đôi mắt của cô rằng: Khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy đã có một sức hút rất mãnh liệt mà họ khó cưỡng lại được.

Charlize Theron có đôi mắt thông minh

Charlize Theron là một diễn viên điện ảnh, người mẫu thời trang Mỹ gốc Nam Phi. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Mỹ và trở nên nổi tiếng vào cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000 với các vai diễn trong The Devil's Advocate, Mighty Joe Young, The Cider House Rules và The Italian Job.

Điểm thu hút lớn nhất của Charlize Theron là cô có đôi mắt trong và sáng ngời nét thông minh. Với bất kỳ một ai khi nhìn đều bị rung động bởi đôi mắt của Charlize Theron.

Sophia Loren có đôi mắt khiêu khích nhất thế giới

Sophia Loren, tên khai sinh Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone là một nữ diễn viên người Italia đã từng đoạt tượng vàng Oscar. Bà thường được biết đến như nữ diễn viên Italia nổi tiếng nhất thời bấy giờ và cũng là một biểu tượng quyến rũ gọi cảm lớn trên thế giới.

Bất kỳ chàng trai nào khi nhìn Sophia Loren đều tim đập chân run bởi cô có một đôi mắt khiêu khích và rất gợi cảm. Cô sở hữu đôi mắt đẹp nhất thế giới này khiến ai cũng phải rung động trong mỗi lần nhìn.

Cô gái người Afghanistan Sharbat Gula có đôi mắt xanh sâu thẳm

Nhiếp ảnh gia Steve McCurry sau khi đăng bức ảnh của cô gái người Afghanistan Sharbat Gula trên các tạp chí, báo chí và cả trang bìa số ra tháng 6/ 1985 của tạp chí du lịch khám phá nổi tiếng nhất nước Mỹ – National Geographic đã trở nên rất nổi tiếng. Đây là một cô bé mà ông đã gặp trong một lớp học tạm của trại tị nạn Afghanistan khi ông đặt chân đến.

Cô bé có đôi mắt xanh sâu thẳm ấy đã thu hút sự chú ý của ông ngay lập tức, nắm bắt thời cơ này ông đã thực hiện ngay một bức hình chân dung cận mặt của cô bé. Và ông Steve McCurry đã chia sẻ rằng “Từ ánh sáng tự nhiên, hậu cảnh, biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt của cô bé. Chỉ vài giây thôi, mọi thứ đã ở tình trạng hoàn hảo nhất, tất cả đều làm tôi hài lòng”.