Những bức ảnh cam thường siêu thựcchưa qua chỉnh sửa của Rosé (BLACKPINK) tại triển lãm của Tiffany & Co, nhan sắc thật khiến dân tình choáng váng

Sự hiện diện của Rosé giống như một thiên thần giáng trần và ban tặng trái đất những tia nắng ấm áp, Rosé của BLACKPINK đã quyến rũ tất cả mọi người tại Triển lãm Tiffany & Co.’s Vision & Virtuosity ở London. Những bức ảnh và video chưa chỉnh sửa sau đây là bằng chứng về vẻ đẹp tựa thiên thần và tính cách ngọt ngào của cô ấy.

Ngay cả khi đang di chuyển, Rosé cũng không quên dành cho các BLINK một cái vẫy tay và một nụ hôn gió.

Đây là một góc khác về nụ hôn cướp mất trái tim người hâm mộ của cô ấy; cô ấy trông giống như một nàng công chúa thực sự. Nụ cười của cô ấy cũng là bằng chứng cho thấy niềm vui mà cô ấy nhận được được khi nhìn thấy các BLINK.

Nếu Rosé mỉm cười với bạn như thế này, sẽ không có cách nào có thể khiến trái tim bạn bình tĩnh.

Chúng tôi thực sự nhận cảm nhận được hào quang của các công chúa Disney. Cô ấy có vẻ đẹp, giọng nói và trái tim ngọt ngào, vì vậy chúng ta cũng có thể gọi cô ấy là một công chúa thực sự!

Và đúng với nhiệm vụ của mình, Rosé khiến cho những món trang sức mình đang đeo trở nên thật mê hoặc. Nó cũng giống với tính cách của cô ấy: sang trọng nhưng đơn giản, tinh tế nhưng mạnh mẽ. Không có món trang sức nào khác phù hợp với cô ấy như là kim cương, và những món đồ của Tiffany đã bổ sung cho vẻ đẹp của Rosé một cách hoàn hảo.

Theo Koreaboo.