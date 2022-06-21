BXH gái trị thương hiệu thần tượng nhóm nhạc nữ: Joy (Red Velvet) đứng vị trí đầu bảng, Jennie (BlackPink) mất vị trí quán quân

Sao quốc tế 21/06/2022 14:12

Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng thương hiệu trong tháng 6/2022 của các idol đến từ nhóm nhạc nữ.

BXH này được sắp xếp theo con số và dữ liệu được thu thập từ ngày 15/9 đến ngày 18/6 từ nhiều thần tượng xếp theo chỉ sô mạng xã hội, tuần suất tham gia các hoạt động, mức độ phủ sóng trên truyền thông, hoạt động cộng đồng,...

 Theo BXH, thành viên Joy của Red Velvet dẫn đầu trong danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.128.020, đánh dấu mức tăng 60,52% so với hồi tháng 5.

BXH gái trị thương hiệu thần tượng nhóm nhạc nữ: Joy (Red Velvet) đứng vị trí đầu bảng, Jennie (BlackPink) mất vị trí quán quân - Ảnh 1

Joy (Red Vevlet) đứng đầu BXH giá trị thương hiệu tháng 6

 Trong phân tích từ khóa của Joy, cụm từ được tìm kiếm cao nhất bao gồm "Unexpected Country Diary", "Hello" và "Dream Concert"; với những từ liên quan thường là "dễ thương", "đáng yêu" và "tươi mới". Theo đánh giá tích cực - tiêu cực cho thấy cô nàng nhận được 76,85% phản ứng tích cực.

 Trong khi đó, Jennie (BlackPink) bị tụt xuống vị trí á quân trên BXH. Chỉ số danh tiếng thương hiệu của cô nàng giảm đáng kể 18,77% so với tháng trước. Tổng điểm của nữ idol trong tháng 6 là 2.812.955.

BXH gái trị thương hiệu thần tượng nhóm nhạc nữ: Joy (Red Velvet) đứng vị trí đầu bảng, Jennie (BlackPink) mất vị trí quán quân - Ảnh 2

Jennie (BlackPink) đứng ở vị trí á quân trong BXH

Tiếp đến là cô nàng trưởng nhóm SNSD Taeyeon đứng ở vị trí quý quân với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.696.021, đánh dấu mức tăng 23,68%. 

BXH gái trị thương hiệu thần tượng nhóm nhạc nữ: Joy (Red Velvet) đứng vị trí đầu bảng, Jennie (BlackPink) mất vị trí quán quân - Ảnh 3

Taeyeon (SNSD) đứng ở vị trí thứ 3

 Một thành viên khác của BlackPink là Jisoo đứng ở vị trí No.4 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.316.097, đánh dấu mức tăng 16,4%. Cuối cùng, lọt vào Top 5 của tháng là Bona (WSJN).

BXH gái trị thương hiệu thần tượng nhóm nhạc nữ: Joy (Red Velvet) đứng vị trí đầu bảng, Jennie (BlackPink) mất vị trí quán quân - Ảnh 4

Top 4 và top 5 trong BXH giá trị thương hiệu thuộc về Jisoo (BlackPink) và Bona (WSJN)

 Các vị trí từ No.6 đến No.10 lần lượt thuộc về Soyeon (LABOUM), YoonA (SNSD), Winter (Aespa), Rosé (Blackpink) và Karina (Aespa). 

BXH gái trị thương hiệu thần tượng nhóm nhạc nữ: Joy (Red Velvet) đứng vị trí đầu bảng, Jennie (BlackPink) mất vị trí quán quân - Ảnh 5

Top 30 BXH giá trị thương hiệu của nhóm nhạc nữ

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Từ khóa:   BXH danh hiệu idol nữ Idol K-pop K-pop

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