BXH gái trị thương hiệu thần tượng nhóm nhạc nữ: Joy (Red Velvet) đứng vị trí đầu bảng, Jennie (BlackPink) mất vị trí quán quân

Theo BXH, thành viên Joy của Red Velvet dẫn đầu trong danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.128.020, đánh dấu mức tăng 60,52% so với hồi tháng 5.

BXH này được sắp xếp theo con số và dữ liệu được thu thập từ ngày 15/9 đến ngày 18/6 từ nhiều thần tượng xếp theo chỉ sô mạng xã hội, tuần suất tham gia các hoạt động, mức độ phủ sóng trên truyền thông, hoạt động cộng đồng,...

Trong phân tích từ khóa của Joy, cụm từ được tìm kiếm cao nhất bao gồm "Unexpected Country Diary", "Hello" và "Dream Concert"; với những từ liên quan thường là "dễ thương", "đáng yêu" và "tươi mới". Theo đánh giá tích cực - tiêu cực cho thấy cô nàng nhận được 76,85% phản ứng tích cực.

Trong khi đó, Jennie (BlackPink) bị tụt xuống vị trí á quân trên BXH. Chỉ số danh tiếng thương hiệu của cô nàng giảm đáng kể 18,77% so với tháng trước. Tổng điểm của nữ idol trong tháng 6 là 2.812.955.

Jennie (BlackPink) đứng ở vị trí á quân trong BXH

Tiếp đến là cô nàng trưởng nhóm SNSD Taeyeon đứng ở vị trí quý quân với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.696.021, đánh dấu mức tăng 23,68%.

Taeyeon (SNSD) đứng ở vị trí thứ 3

Một thành viên khác của BlackPink là Jisoo đứng ở vị trí No.4 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.316.097, đánh dấu mức tăng 16,4%. Cuối cùng, lọt vào Top 5 của tháng là Bona (WSJN).

Top 4 và top 5 trong BXH giá trị thương hiệu thuộc về Jisoo (BlackPink) và Bona (WSJN)

Các vị trí từ No.6 đến No.10 lần lượt thuộc về Soyeon (LABOUM), YoonA (SNSD), Winter (Aespa), Rosé (Blackpink) và Karina (Aespa).