IU - từ "em gái quốc dân" tới nữ nghệ sĩ đa tài, "thần tượng của thần tượng"

Sau khi ra mắt, IU đạt được những thành tích ấn tượng. Cô phủ sóng các bảng xếp hạng âm nhạc nhờ giọng hát ngọt ngào và dòng nhạc pop tươi sáng như Nagging, Love Letter For You, Marshmallow... Đặc biệt, năm 2010, ca khúc Good day với 3 nốt cao kinh điển giúp nữ ca sĩ đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp âm nhạc. Từ đó cái tên IU dần ghi dấu vào lòng công chúng. Danh xưng "em gái quốc dân" cũng được hình thành từ đó.

IU với vẻ đẹp trong veo chuẩn "em gái quốc dân"

Năm 2018, màn kết hợp của IU và G-Dragon với ca khúc Pallete đã giúp nữ ca sĩ ghi danh vào top 25 ca khúc dẫn đầu xu hướng âm nhạc thế giới do tạp chí New York Times bình chọn. IU cũng là nghệ sĩ châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này.

Kể từ đó, tên tuổi IU vụt sáng lên hạng A. Chỉ cần IU ra bài mới là sẽ lập tức thành hit, có thể kể đến như Love Poem, Lilac, Eight, Blueming, Celebrity... Những ca khúc được nữ ca sĩ sáng tác với ca từ sâu sắc cùng giai điệu bắt tai nhận được sự yêu thích của giới trẻ. Thậm chí, nhiều ca sĩ thần tượng thế hệ sau này còn thừa nhận IU là thần tượng của họ.

Palette (2018).

Love Poem (2019).

Celebrity (2021).

Có một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, con đường diễn xuất của IU cũng khá tốt đẹp khi cô được công nhận là một diễn viên có thực tài chứ không phải một "bình hoa di động" như nhiều ca sĩ đóng phim khác. Năm 2011, cô chính thức debut với vai trò diễn viên qua phim Dream High. Sau màn ra mắt ấn tượng, IU chăm chỉ thay đổi hình ảnh với nhiều vai diễn với những màu săc khác nhau: You’re The Best Lee Soon Shin (2013), Producer (2015), Người Tình Ánh Trăng (2016), My Mister (2018).

IU trong Dream High (2011).

IU trong Người Tình Ánh Trăng (2016).

I U trong My Mister (2018).

Đặc biệt, với vai nữ chính Jang Man Wol trong phim Khách Sạn Ma Quái (2019) đã đưa IU trở thành người đứng đầu trong top 10 thần tượng nữ được tìm kiếm nhiều nhất Hàn Quốc trên Google năm 2020 và là cái tên đắt show phim ảnh, quảng cáo và sự kiện tại Hàn Quốc.

IU trong Khách Sạn Ma Quái (2019).

Sau 14 năm lăn lộn trong nghề, với visual xinh đẹp "chuẩn gu" công chúng xứ Hàn và tài năng nổi trội, IU không chỉ là cô ca sĩ đa tài mà còn là "quốc bảo" của giới giải trí Hàn Quốc được quốc dân yêu mến.