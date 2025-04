So với ngày nghỉ lễ 30/4 năm 2024, tai nạn đã giảm 42 vụ, giảm 21 người chết, giảm 27 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 30/4, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, 38 người bị thương.

So với ngày nghỉ lễ 30/4 năm 2024, tai nạn đã giảm 42 vụ, giảm 21 người chết, giảm 27 người bị thương.

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, CSGT các địa phương đã xử lý hơn 8.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước 368 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, có hơn 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn , vi phạm tốc độ là hơn 2.400 trường hợp, vi phạm ma túy 5 trường hợp.

Ùn tắc nghiêm trọng dưới đường Vành đai 3 Hà Nội - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ghi nhận tín hiệu tích cực về an toàn giao thông với số vụ tai nạn, người chết và bị thương giảm sâu so với năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cũng như ý thức của người dân. Nhìn chung, tình hình giao thông được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng cao phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ, tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra tại các tuyến cửa ngõ, vành đai và cao tốc trọng điểm của Hà Nội và TP HCM.

