Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về

Rainbow plank là bài tập yêu thích của Momo để duy trì vòng eo săn chắc.
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Ngay từ khi vừa ra mắt Momo (Twice) đã gây chú ý với body đẹp và cơ bụng săn chắc. Khi được hỏi về bí quyết để có cơ bụng đẹp như vậy, Momo luôn nhắc đến bài tập rainbow plank. Cô nói rằng việc tập riêng bài này cũng khiến mình toát mồ hôi hột bà khẳng định nó giúp mình giảm mỡ bụng. Trưởng nhóm Jihyo cũng công nhận rằng đây là một phương pháp hiệu quả để có được một vòng eo đẹp.
Jihyo chia sẻ thêm: “Bạn có thể yên tâm về tác dụng của nó. Momo đã chỉ tôi sau khi tập plank bình thường trong một phút, không vội ngồi xuống và tập luôn rainbow plank. Nếu tập khoảng 30 phút, bạn sẽ bắt đầu đổ mồ hôi”. Vào ngày có thể trạng tốt, nữ ca sĩ có thể thực hiện 3-4 hiệp. Sau 2 tuần kiên trì tập luyện mỡ bụng của cô dần biến mất.
Không biết có phải nhờ "truyền tai" nhau bài tập này hay không mà giờ các cô nàng của Twice đều có cơ bắp săn chắc không hề kém cạnh đấng mày râu. Các fan còn đùa rằng Twice bây giờ đã trở thành phiên bản nữ của đàn anh "nhóm nhạc quái thú" 2PM rồi.
Rainbow plank là một biến thể của plank. Để tập động tác này, các bạn cần vào vị trí chuẩn bị tương tự bài tập plank bình thường. Sau đó, vặn hông sang hai bên cho đến khi cơ thể gần chạm đất rồi đưa người về vị trí ban đầu. Trong suốt quá trình thực hiện rainbow plank, bạn phải siết chặt bụng, nâng hông và giữ chân thẳng. Rainbow plank không chỉ giúp săn chắc cơ bụng mà còn tác động tới toàn bộ cơ thể.