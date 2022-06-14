Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về

Ngay từ khi vừa ra mắt Momo (Twice) đã gây chú ý với body đẹp và cơ bụng săn chắc. Khi được hỏi về bí quyết để có cơ bụng đẹp như vậy, Momo luôn nhắc đến bài tập rainbow plank. Cô nói rằng việc tập riêng bài này cũng khiến mình toát mồ hôi hột bà khẳng định nó giúp mình giảm mỡ bụng. Trưởng nhóm Jihyo cũng công nhận rằng đây là một phương pháp hiệu quả để có được một vòng eo đẹp.

Từ những ngày đầu ra mắt Momo đã có một thân hình đẹp.

Nhờ rainbow plank mà cơ bụng của Momo càng hiện rõ hơn.

Jihyo chia sẻ thêm: “Bạn có thể yên tâm về tác dụng của nó. Momo đã chỉ tôi sau khi tập plank bình thường trong một phút, không vội ngồi xuống và tập luôn rainbow plank. Nếu tập khoảng 30 phút, bạn sẽ bắt đầu đổ mồ hôi”. Vào ngày có thể trạng tốt, nữ ca sĩ có thể thực hiện 3-4 hiệp. Sau 2 tuần kiên trì tập luyện mỡ bụng của cô dần biến mất.