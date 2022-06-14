Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về

Sao quốc tế 14/06/2022 11:50

Rainbow plank là bài tập yêu thích của Momo để duy trì vòng eo săn chắc.

Ngay từ khi vừa ra mắt Momo (Twice) đã gây chú ý với body đẹp và cơ bụng săn chắc. Khi được hỏi về bí quyết để có cơ bụng đẹp như vậy, Momo luôn nhắc đến bài tập rainbow plank. Cô nói rằng việc tập riêng bài này cũng khiến mình toát mồ hôi hột bà khẳng định nó giúp mình giảm mỡ bụng. Trưởng nhóm Jihyo cũng công nhận rằng đây là một phương pháp hiệu quả để có được một vòng eo đẹp.

Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về - Ảnh 1
Từ những ngày đầu ra mắt Momo đã có một thân hình đẹp.
Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về - Ảnh 2
Nhờ rainbow plank mà cơ bụng của Momo càng hiện rõ hơn.
Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về - Ảnh 3

Jihyo chia sẻ thêm: “Bạn có thể yên tâm về tác dụng của nó. Momo đã chỉ tôi sau khi tập plank bình thường trong một phút, không vội ngồi xuống và tập luôn rainbow plank. Nếu tập khoảng 30 phút, bạn sẽ bắt đầu đổ mồ hôi”. Vào ngày có thể trạng tốt, nữ ca sĩ có thể thực hiện 3-4 hiệp. Sau 2 tuần kiên trì tập luyện mỡ bụng của cô dần biến mất.

Không biết có phải nhờ "truyền tai" nhau bài tập này hay không mà giờ các cô nàng của Twice đều có cơ bắp săn chắc không hề kém cạnh đấng mày râu. Các fan còn đùa rằng Twice bây giờ đã trở thành phiên bản nữ của đàn anh "nhóm nhạc quái thú" 2PM rồi.

 

Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về - Ảnh 4
Jihyo giờ cũng có múi như ai.
Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về - Ảnh 5
Cả cô nàng Mina nữa. 

Rainbow plank là một biến thể của plank. Để tập động tác này, các bạn cần vào vị trí chuẩn bị tương tự bài tập plank bình thường. Sau đó, vặn hông sang hai bên cho đến khi cơ thể gần chạm đất rồi đưa người về vị trí ban đầu. Trong suốt quá trình thực hiện rainbow plank, bạn phải siết chặt bụng, nâng hông và giữ chân thẳng. Rainbow plank không chỉ giúp săn chắc cơ bụng mà còn tác động tới toàn bộ cơ thể.

Học lỏm bí kíp eo thon của Momo (Twice) để diện đồ đẹp đón hè về - Ảnh 6
 
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam

Tuy có cùng tên Jisoo nhưng 6 idol dưới đây lại mỗi người một số phận.

Xem thêm
Từ khóa:   Twice Momo plank

TIN LIÊN QUAN

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam

Sau BTS, cuối cùng cũng có một nhóm nhạc nữa làm được điều này

Sau BTS, cuối cùng cũng có một nhóm nhạc nữa làm được điều này

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022

Kim Dong Hyun (AB6IX) bị tung ảnh thân mật với gái lạ trên đường ngay sau buổi fan meeting của nhóm

Kim Dong Hyun (AB6IX) bị tung ảnh thân mật với gái lạ trên đường ngay sau buổi fan meeting của nhóm

Học hỏi bí kíp để thơm tho cả ngày cùng Jennie (BLACKPINK), fan bất ngờ trước mùi hương yêu thích của cô nàng

Học hỏi bí kíp để thơm tho cả ngày cùng Jennie (BLACKPINK), fan bất ngờ trước mùi hương yêu thích của cô nàng

Những idol Kpop có tên thật "kêu" không kém nghệ danh - "một mẩu" của Blackpink cũng góp mặt

Những idol Kpop có tên thật "kêu" không kém nghệ danh - "một mẩu" của Blackpink cũng góp mặt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 5 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 30 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 5 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 20 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI