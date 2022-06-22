Jennie (BLACKPINK) lại một lần nữa khiến giới mộ điệu phải xuýt xoa vì diện những thiết kế cao cấp của Chanel đẹp hơn mẫu gấp bội

Jennie (BLACKPINK) vừa tiếp tục củng cố địa vị của mình với tư cách là một cô gái mà ai cũng muốn trở thành. Với vô số buổi chụp hình thể hiện gu thời trang đỉnh cao, không có gì ngạc nhiên khi cô ấy được đánh giá là diện những bộ quần áo hàng hiệu thậm chí còn đẹp hơn cả những người mẫu trên sàn diễn thời trang.

Tài năng người mẫu của Jennie tiếp tục được phát huy khi cô ấy xuất hiện trên trang bìa của tạp chí W Korea vào tháng 7 năm 2022. Những món đồ tạo nên vẻ ngoài mang tính biểu tượng, và sắp trở nên hot rần rần của cô là đến từ bộ sưu tập Métiers d’art 2021/2022 của Chanel. Là đại sứ toàn cầu của thương hiệu, côn chúng đã không còn lạ lẫm với một Jennie mang lại cảm giác vượt thời gian cho các món đồ của Chanel.

Một trong trang phục tuyệt đẹp được Jennie diện lần này bao gồm một chiếc áo khoác vải tuýt ánh kim, một chiếc váy rũ dáng suông và một chiếc mũ phớt đen.

Trông có vẻ hơi nhiều chi tiết, nhưng Jennie lại làm trung hòa diện mạo này với phong thái đĩnh đạc như trên sàn diễn. Cô ấy không cần phải đeo thêm quá nhiều phụ kiện; chỉ vẻ đẹp của cô ấy đã đủ làm bộ đồ thêm phần đẳng cấp.

Outfit tiếp theo bao gồm một chiếc váy tweet đính quả lê màu hồng và đỏ có thiết kế bắt mắt.

Jennie tôn lên sự trẻ trung trong bộ trang phục này khi chọn cách cởi bỏ chiếc áo khoác mà người mẫu trên sàn diễn mặc. Cánh tay trần của Jennie rất mỏng manh khi không có găng tay, và cách tạo dáng của cô ấy khiến cho người xem phải tập trung hoàn toàn vào cô ấy.

Bộ trang phục cuối cuối cùng đưa sự sang trọng của sàn diễn lên một tầm cao mới bằng cách sử dụng một chiếc mũ và một chiếc áo blouse trắng đơn giản.

Phiên bản ton-sur-ton của Jennie kết hợp giữa cảm xúc nhẹ nhàng và grunge để tạo nên một sự pha trộn hoàn hảo. Cô ấy tiếp tục chứng minh rằng cô ấy không cần quá nhiều trang sức để tạo ra một "biểu tượng".

Nếu đã biết rõ về Jennie, thì những bức ảnh này chỉ là một phần nhỏ trong tài con mắt thời trang siêu đỉnh của cô trong buổi chụp này. Chúng ta không thể ngừng chờ đợi để xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo!

Một số lần xuất hiện ấn tượng trên bìa tạp chí của Jennie:

Theo Koreaboo