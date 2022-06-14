Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành "bản sao nam" của chính mình?

Sẽ như thế nào nếu những mỹ nhân Hollywood xinh đẹp dưới đây trở thành con trai?

Phải thừa nhận rằng kinh đô điện ảnh Hollywood có rất nhiều mỹ nhân nổi tiếng cả về sắc đẹp lẫn sự nghiệp, ở họ hội tụ đầy đủ cả nhan sắc, phong cách lẫn tài năng nghề nghiệp. Thậm chí, tuổi tác không khiến các minh tinh già đi mà ngược lại, khiến họ càng trẻ trung và quyến rũ hơn. Thậm chí, nhan sắc của những nữ minh tinh Hollywood luôn được coi là thước đo chuẩn mực nhất cho vẻ đẹp phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của các công nghệ chỉnh sửa ảnh, chúng ta có thể biết trước được khi về già người nổi tiếng sẽ trông như thế nào, hay họ như thế nào khi còn nhỏ, và thậm chí là nếu ở giới tính khác thì trông sẽ ra sao. Để dẫn chứng, hãy thử tượng tượng các nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood trông sẽ như thế nào nếu họ mang một giới tính khác nhé!

Xin nhắc là kết quả dưới đây sẽ đem đến cho người xem rất nhiều sự ngạc nhiên. Nếu bạn đã sẵn sàng thì cùng nhau khám phá dung mạo của dàn minh tinh Hollywood khi ở giới tính đối lập nào. Có lẽ nhiều người sẽ phải gục ngã trước những phiên bản nam tính của 18 người nổi tiếng này đấy! 1. Emma Watson 2. Natalie Portman 3. Angelina Jolie 4. Scarlett Johansson 5. Mila Kunis 6. Megan Fox 7. Jennifer Lawrence 8. Jennifer Lopez 9. Keira Knightley 10. Miranda Kerr 11. Anya Taylor-Joy 12. Ariana Grande 13. Rihanna 14. Beyoncé 15. Gigi Hadid 16. Meghan Markle 17. Cara Delevingne 18. Selena Gomez

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh Những mỹ nhân Cbiz cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc sắc đẹp nên ngoài 30 tuổi mà họ vẫn giữ được làn da căng bóng không thua kém gì các thiếu nữ.

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