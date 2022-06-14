Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành "bản sao nam" của chính mình?

Sao quốc tế 14/06/2022 07:34

Sẽ như thế nào nếu những mỹ nhân Hollywood xinh đẹp dưới đây trở thành con trai?

Phải thừa nhận rằng kinh đô điện ảnh Hollywood có rất nhiều mỹ nhân nổi tiếng cả về sắc đẹp lẫn sự nghiệp, ở họ hội tụ đầy đủ cả nhan sắc, phong cách lẫn tài năng nghề nghiệp. Thậm chí, tuổi tác không khiến các minh tinh già đi mà ngược lại, khiến họ càng trẻ trung và quyến rũ hơn.

Thậm chí, nhan sắc của những nữ minh tinh Hollywood luôn được coi là thước đo chuẩn mực nhất cho vẻ đẹp phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của các công nghệ chỉnh sửa ảnh, chúng ta có thể biết trước được khi về già người nổi tiếng sẽ trông như thế nào, hay họ như thế nào khi còn nhỏ, và thậm chí là nếu ở giới tính khác thì trông sẽ ra sao.

Để dẫn chứng, hãy thử tượng tượng các nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood trông sẽ như thế nào nếu họ mang một giới tính khác nhé!

Xin nhắc là kết quả dưới đây sẽ đem đến cho người xem rất nhiều sự ngạc nhiên. Nếu bạn đã sẵn sàng thì cùng nhau khám phá dung mạo của dàn minh tinh Hollywood khi ở giới tính đối lập nào. Có lẽ nhiều người sẽ phải gục ngã trước những phiên bản nam tính của 18 người nổi tiếng này đấy!

1. Emma Watson

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 1

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 2

2. Natalie Portman

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 3

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 4

3. Angelina Jolie

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 5

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 6

4. Scarlett Johansson

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 7

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 8

5. Mila Kunis

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 9

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 10

6. Megan Fox

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 11

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 12

7. Jennifer Lawrence

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 13

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 14

8. Jennifer Lopez

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 15

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 16

9. Keira Knightley

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 17

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 18

10. Miranda Kerr

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 19

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 20

11. Anya Taylor-Joy

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 21

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 22

12. Ariana Grande

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 23

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 24

13. Rihanna

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 25

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 26

14. Beyoncé

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 27

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 28

15. Gigi Hadid

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 29

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 30

16. Meghan Markle

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 31

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 32

17. Cara Delevingne

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 33

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 34

18. Selena Gomez

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 35

Sẽ ra sao nếu các tượng đài sắc đẹp của Hollywood trở thành 'bản sao nam' của chính mình? - Ảnh 36

 

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Từ khóa:   sao quốc tế ca sĩ Selena Gomez Gigi Hadid

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