Bùng nổ truyền thông: Lần đầu tiên trong lịch sử có tận 3 Miss Universe cùng đến Việt Nam, liệu ai sẽ là cô gái được chọn mặt gửi vàng

Tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021 tổ chức ở Israel, Harnaaz Sandhu đã vượt qua 70 đối thủ “nặng ký” để đăng quang ngôi vị cao nhất với kỹ năng trình diễn cuốn hút và màn ứng xử thuyết phục.

Cụ thể, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - bà Paula Shugart và Giám đốc điều hành Hoa hậu Hoàn vũ - bà Amy Emmerich sẽ đồng hành cùng Harnaaz Kaur Sandhu - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 dự kiến sẽ đến Việt Nam vào ngày 23-6.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Kaur Sandhu

Để đạt được thành tích trên, người đẹp 22 tuổi bắt đầu góp mặt tại các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ khi còn bé và giành nhiều giải thưởng ấn tượng như chiến thắng cuộc thi Miss Chandigarh năm 2017, Miss Max Emerging Star India năm 2018, Top 12 Femina Miss India 2019. Năm 2021, cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ và trở thành đại diện của Ấn Độ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Cô là người đẹp thứ ba đến từ Ấn Độ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ.

Harnaaz Kaur Sandhu còn gây ấn tượng với trình độ học vấn khi đang theo học ngành Thạc sĩ Ngành Quản lý công của trường Cao đẳng chính phủ dành cho nữ tại Ấn Độ. Ngoài ra, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 là người luôn truyền những cảm hứng tích cực đến cho cộng đồng về những chủ đề như môi trường, khí hậu và giáo dục.

Đồng hành cùng Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ, 2 người phụ nữ của tổ chức Miss Universe là bà Paula Shugart và bà Amy Emmerich.

Bà Paula Shugart - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Người phụ nữ quyền lực nhất tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Năm 2001, bà được ông Donald Trump, người sở hữu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lúc đó bổ nhiệm chức chủ tịch.

Bà Paula Shugart - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ

Tháng 1-2018, bà Paula Shugart từng đến Việt Nam dự đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và chứng kiến chiến thắng vô cùng ấn tượng của Top 5 Miss Universe 2018 - H'Hen Niê

Vào đầu tháng 6-2022, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố bổ nhiệm bà Amy Emmerich làm giám đốc điều hành. Bà là người từng giành giải Emmy năm 2007. Ngoài ra, Amy Emmerich còn là một nhà điều hành truyền thông có tầm nhìn. Trước đây bà từng là chủ tịch toàn cầu và là giám đốc nội dung tại Refinery29, công ty truyền thông lối sống kỹ thuật số hàng đầu dành cho phụ nữ.

Bà Amy Emmerich - Giám đốc điều hành Miss Universe

Đây là lần đầu tiên tân giám đốc của tổ chức Miss Universe - bà Amy Emmerich sẽ tham dự sự kiện tại các quốc gia với cương vị CEO sau khi bà nhận nhiệm vụ điều hành tổ chức, đây là chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược trong công tác tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cũng như các dự án tiếp theo của Tổ chức Miss Universe và BTC Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Bộ ba khách mời đến từ tổ chức Miss Universe vô cùng hào hứng khi theo dõi khâu tổ chức chuyên nghiệp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 suốt nhiều tháng qua cũng như đánh giá cao việc tất cả các giám khảo của cuộc thi đều là phụ nữ. Đặc biệt, chủ đề “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam” của cuộc thi đề cao vẻ đẹp của sự bản lĩnh và giá trị của phụ nữ, đúng như khẩu hiệu mới của Hoa hậu Hoàn vũ “Beautifully Confident”.

Ngoài 3 vị khách mời trên, đêm chung kết còn có sự góp mặt của hội đồng Ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Powers, Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học - Lê Diệp Linh; Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005; Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018; Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương; Siêu mẫu Hà Anh; Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến; Đạo diễn, Á hậu Vũ Hoàng My; Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017.

Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018

Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005