Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh

Sao quốc tế 11/06/2022 16:26

Những mỹ nhân Cbiz cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc sắc đẹp nên ngoài 30 tuổi mà họ vẫn giữ được làn da căng bóng không thua kém gì các thiếu nữ.

Không chỉ các nữ nghệ sĩ tại Kbiz mới giữ được nhan sắc trẻ trung mà những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ cũng rất chú trọng đến việc chăm chút cho vẻ ngoài. Họ áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để “níu giữ” lại nét thanh xuân như đắp mặt nạ nâng cơ, tập thể dục thường xuyên, ăn uống ngủ nghỉ điều độ,...

Đàm Tùng Vận

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 1

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, tức năm nay cũng đã bước sang tuổi 32 nhưng cô vẫn trẻ trung như thiếu nữ 18. Thậm chí, Đàm Tùng Vận còn vào vai em gái của hai nam diễn viên đàn em là Tống Uy Long (1999) và Trương Tân Thành (1995) mà không ai phát hiện ra cô đã 30 tuổi.

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 2

Nhờ có khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương cùng làn da căng mịn không có dấu hiệu tuổi tác, Đàm Tùng Vận vẫn thoải mái hóa thành “nữ thần thanh xuân” trong các bộ phim học đường. Cô cũng liên tục được hỏi bí kíp để giữ gìn nhan sắc trẻ trung, không bị lão hóa. Nữ diễn viên cho biết cô nói “không” với những đồ ăn dầu mỡ và nhiều gia vị. Cách ăn uống này vừa giúp cô giảm cân lại trông ngày càng trẻ trung hơn.

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 4

Nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” có màn thăng hạng nhan sắc đáng chú ý nhất trong những mỹ nhân của CBiz. Thuở mới bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh không tạo được ấn tượng dù cô sở hữu gương mặt dễ thương cùng đôi mắt to tròn. Nhưng sau khi sinh con, cô ngày càng nhuận sắc hơn và làn da cũng trở nên trắng mịn, không có khuyết điểm.

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 5

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng tích cực thử sức với những phong cách mới. Cô thường diện những trang phục trẻ trung, cá tính nhưng không hề bị “lố” nhờ vào gương mặt trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Nhan sắc và thần thái thăng hạng của cô đã nhận về nhiều lời khen ngợi của netizen và đồng nghiệp.

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 6

Lưu Diệc Phi

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 7

Sở hữu ngoại hình trong sáng, ngây thơ nên Lưu Diệc Phi đã được mọi người yêu mến ngay từ khi mới ra mắt. Nhưng khi bước vào độ tuổi 30, nữ diễn viên từng gây thất vọng với nhan sắc đi xuống, kèm theo là cân nặng tăng không kiểm soát.

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 8

Sau khi giảm cân, cô đã lấy lại được vẻ trẻ trung vốn có của mình. Mới đây, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang và nhanh chóng gây bão vì vẻ ngoài xinh đẹp ở tuổi 35. Sau 16 năm kể từ “Thần điêu đại hiệp”, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được thần thái sang trọng và ngoại hình xinh đẹp. Đa số đều cho rằng cô vẫn xứng đáng là “thần tiên tỷ tỷ” như ngày nào.

Nhan sắc vượt thời gian của những mỹ nhân Trung Quốc đình đám, ngoài 30 nhưng cứ ngỡ mới 18 xuân xanh - Ảnh 9

 

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Từ khóa:   sao quốc tế Lưu Diệc Phi Đàm Tùng Vận

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