Thực hư tin đồn J-Hope (BTS) hẹn hò với Rosé (BlackPink) tại nhà hàng của đầu bếp người Pháp?

Đêm ngày 21/6, tin tức về chuyện hẹn hò của 2 idol quyền lực và nổi tiếng bậc nhất toàn cầu J-Hope (BTS) và Rosé (BlackPink) đã gây xôn xao khắp mạng xã hội.

J-Hope (BTS) và Rosé (BlackPink)

Tin tức hẹn hò bắt nguồn từ trang tin Nate Pann với loạt hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của cả hai, những tấm ảnh này sau đó đã được lan rộng khắp các trang mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn khi đầu bếp người Pháp gốc Hàn Pierre Sang đã đăng 1 loạt ảnh lên story Instagram, đáng nói ông lại khoe ảnh chụp với cả J-Hope và Rosé trong cùng thời điểm. Nghi vấn cặp đôi cùng nhau hẹn hò và vô tình để lại bằng chứng gặp gỡ tại nhà hàng của Pierre Sang bắt đầu từ đây, loạt hình ảnh này khiến công chúng phải náo loạn.