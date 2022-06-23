Thực hư tin đồn J-Hope (BTS) hẹn hò với Rosé (BlackPink) tại nhà hàng của đầu bếp người Pháp?

Gần đây, loạt hình ảnh được cho rằng J-Hope (BTS) và Rosé (BlackPink) cùng nhau có mặt tại một nhà hàng sang trọng của vị đầu bếp người Pháp đã khiến cho netizen và công đồng fan hâm mộ cả hai nhóm một phen dậy sóng.
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Đêm ngày 21/6, tin tức về chuyện hẹn hò của 2 idol quyền lực và nổi tiếng bậc nhất toàn cầu J-Hope (BTS) và Rosé (BlackPink) đã gây xôn xao khắp mạng xã hội.
Tin tức hẹn hò bắt nguồn từ trang tin Nate Pann với loạt hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của cả hai, những tấm ảnh này sau đó đã được lan rộng khắp các trang mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn khi đầu bếp người Pháp gốc Hàn Pierre Sang đã đăng 1 loạt ảnh lên story Instagram, đáng nói ông lại khoe ảnh chụp với cả J-Hope và Rosé trong cùng thời điểm. Nghi vấn cặp đôi cùng nhau hẹn hò và vô tình để lại bằng chứng gặp gỡ tại nhà hàng của Pierre Sang bắt đầu từ đây, loạt hình ảnh này khiến công chúng phải náo loạn.
Theo như hình ảnh, Rosé và J-Hope đều mặc trang phục màu đen từ đầu đến chân, không khác gì diện đồ đôi. Bên cạnh đó cả hai còn làm một bộ móng sơn màu đỏ đậm giống nhau.
Tin đồn cả 2 idol nổi tiếng nhất nhì K-pop hẹn hò đã khiến cho cộng đồng mạng và người hâm mộ của 2 nhóm xôn xao. Rất nhanh người hâm mộ đã tìm ra bằng chứng chứng minh không chỉ J-Hope (BTS) và Rosé (BlackPink) xuất hiện ở nhà hàng mà trên thực tế, rất nhiều idol đã có mặt tại sự kiện do vị đầu bếp người Pháp tổ chức. Ảnh nghi vấn cặp đôi hẹn hò vốn chỉ là ảnh chụp trong sự kiện này, hoàn toàn không phải bằng chứng hẹn hò riêng tư của 2 idol.