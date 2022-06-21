Công ty đại diện của nam thần Nam Joo Hyuk lên tiếng phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường và tuyên bố sẽ tiền hành khởi kiện

Sao quốc tế 21/06/2022 14:19

Trước cáo buộc bạo lực học đường của Nam Joo Hyuk, về phía công ty quản lý của nam diễn viên là Soop Management đã lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ khởi kiện người tố cáo ẩn danh.

Ngày 20/6 công ty quản lý của Nam Joo Hyuk là Soop Management đã đưa ra tuyên bố chính thức về cáo buộc bạo lực học đường khi học cấp 2 và cấp 3 của nam diễn viên. Công ty cho biết đã xác minh với chính Nam Joo Hyuk và xác nhận thông tin đó là sai sự thật.

Công ty đại diện của nam thần Nam Joo Hyuk lên tiếng phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường và tuyên bố sẽ tiền hành khởi kiện - Ảnh 1
Công ty của Nam Joo Hyuk đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc

Công ty cũng tuyên bố thêm rằng sẽ chính thức khởi kiện người tố cáo ẩn danh và tờ báo đăng tải thông tin cáo buộc nam diễn viên. "Phương tiện truyền thông đăng tải thông tin cáo buộc Nam Joo Hyuk đã không một lần xác nhận sự việc với công ty hoặc nam diễn viên trước khi phát hành bài báo liên quan. Phương tiện truyền thông đó sẽ phải chịu trách nhiệm về thông tin sai lệch, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nam diễn viên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng nộp đơn lên Ủy ban Trọng tài Truyền thông yêu cầu họ đính chính bài báo. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ nộp đơn kiện hình sự đối với phóng viên viết bài và người tố cáo ẩn danh ban đầu. Để thực hiện các hành động pháp lý nêu trên, Soop Management đã giao vụ việc này cho công ty tư vấn pháp luật của chúng tôi ngay ngày hôm nay, và hiện tại nó đang được tiến hành". -Soop Management đưa ra thông báo.

Công ty đại diện của nam thần Nam Joo Hyuk lên tiếng phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường và tuyên bố sẽ tiền hành khởi kiện - Ảnh 2
Công ty quản lý của Nam Joo Hyuk tuyên bố sẽ khởi kiện người ẩn danh tố cáo sai sự thật và phóng viên viết bài mà không có sự xác thực

Trước đó, một người giấu tên tự xưng là bạn học cũ của Nam Joo Hyuk lên tiếng tố cáo nam diễn viên là thành viên trong nhóm 15 người thường xuyên bắt nạt, gây sự, đánh nhau, trấn lột tiền, thậm chí còn thực hiện những trò đùa gây hại đến sức khoẻ của các bạn khác. Người đó còn kể rằng, hiện tại có bạn từng bị Nam Joo Hyuk bạo lực phải gặp bác sĩ để điều tri tâm lí và không thể xem TV vì tần suất xuất hiện của Nam Joo Hyuk.

Công ty đại diện của nam thần Nam Joo Hyuk lên tiếng phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường và tuyên bố sẽ tiền hành khởi kiện - Ảnh 3
Nam Joo Hyuk vướng phải cáo buộc bạo lực học đường

Thông tin diễn viên Nam Joo Hyuk vướng cáo buộc bạo lực học đường khiến cộng đồng mạng và nhiều người hâm mộ hoang mang. Tuy nhiên công ty quản lý đã nhanh chóng đưa ra lập trường chính thức và giải quyết vụ việc.

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Từ khóa:   Nam Joo Hyuk Kbiz sao Hàn

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