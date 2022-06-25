"Chanel sống" Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi!

Sao quốc tế 25/06/2022 20:38

Tạo hình của Jennie trên trang bìa tạp chí W Korea số tháng 7/2022 đang khiến dân tình mê mẩn vì quá xinh đẹp.

Mới đây, tạp chí W Hàn Quốc đã tiết lộ gương mặt trang bìa cho ấn phẩm tháng 7/2022. Cả bốn trang bìa đều có sự xuất hiện của Jennie (BLACKPINK). Nữ idol nhà YG thể hiện nhiều hình ảnh khác nhau từ nàng thơ Paris sang chảnh tới điệu đà, cá tính. Tất cả đều có sự đồng hành của nhãn hiệu thời trang cao cấp Chanel

c'Chanel sống' Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi! - Ảnh 1

Trước đây Jennie và Chanel đã từng xuất hiện trên trang bìa W Korea.

Hiện mới chỉ có 4 hình ảnh cho 4 trang bìa được công bố. Fan cũng như là những người quan tâm đang rất háo hức chờ ngày tạp chí "lên kệ" để được ngắm nhìn trọn bộ bộ ảnh này của Jennie.

'Chanel sống' Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi! - Ảnh 2
 
'Chanel sống' Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi! - Ảnh 3
 
'Chanel sống' Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi! - Ảnh 4
 
'Chanel sống' Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi! - Ảnh 5
 

 Nhiều cư dân mạng phải trầm trồ trước khả năng biến hóa và dẫn đầu xu hướng của Jennie. 

"Ảnh nào cũng đẹp hết. Giá như đây là teaser album…"

"Nam có GDragon, nữ có Jennie. Toàn những người dẫn đầu xu hướng, ăn mặc không đụng hàng!"

"Nhìn Jennie là muốn bắt chước liền. Thật sáng tạo!"

"Có bao nhiêu con người trong Jennie vậy? Khả năng của cô ấy là vô biên!"

'Chanel sống' Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi! - Ảnh 6
 
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Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) Chanel sao Hàn

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