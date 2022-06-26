Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier

Sao quốc tế 26/06/2022 14:38

Sự xuất hiện của Jisoo (BLACKPINK) tại sự kiện của thương hiệu trang sức danh giá Cartier đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới phải choáng ngợp.

Trong khi các BLINK đang mong chờ sự trở lại vô cùng nóng bỏng được mong đợi của các cô nàng BLACKPINK, thì các cô nàng vẫn không bỏ rời những người hâm mộ mình khi họ đã đi khắp thế giới và củng cố tầm ảnh hưởng cũng như sự nổi tiếng của mình. Đặc biệt, một thành viên gần đây đang gây chú ý với những chuyến du lịch toàn cầu là Jisoo.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 1

Vào cuối tháng 5, Jisoo đã trở thành đại sứ toàn cầu mới nhất cho thương hiệu xa xỉ Cartier. Xem xét quá khứ của cô ấy cùng thương hiệu, đó không phải là một quyết định đáng ngạc nhiên được đưa ra của nhà mốt này.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 2

Jisoo gần đây đã tiết lộ rằng cô ấy đang ở Madrid, và nhiều người đồn đoán rằng cô ấy đã đến đó cho cả hai sự kiện của Cartier và Dior, hai thương hiệu lớn mà cô ấy làm đại diện. Trong khoảng thời gian của mình ở đây, cô ấy đã khiến cư dân mạng trầm trồ với hình ảnh mặt mộc của mình và dường như đang tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 3

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 4

Vào ngày 14 tháng 6, Jisoo lại trở về hình tượng lộng lẫy của mình khi cô tham dự buổi dạ tiệc Cartier danh giá.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 5Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 6

Không có gì ngạc nhiên khi nữ thần tượng trông thật hoàn mỹ khi cô diện một chiếc váy đen đơn giản nhưng thanh lịch đẹp mắt tại sự kiện. Chính cách tạo hình và xây dựng của bộ trang phục đã giúp Jisoo tỏa sáng theo đúng nghĩa đen từ mọi góc độ.

Đúng như dự đoán, báo chí không thể có đủ thông tin về Jisoo, liệu họ có muốn nói chuyện với cô ấy để phỏng vấn…

Hay chỉ muốn chụp những bức ảnh thần tượng xinh đẹp như mọi khi, rõ ràng Jisoo vẫn là điểm như trước giờ tại bất kỳ nơi nào cô ấy đặt chân đến.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 7

Trong suốt sự kiện, cô cũng có một số tương tác với các đại sứ khác của thương hiệu, bao gồm Kimberly Anne Woltemas, Emma Chamberlain và Yara Shahidi. Những người phụ nữ đều trông xinh đẹp và dường như đang hưởng sự kiện, đặc biệt là khi đến bữa tiệc sau sự kiện.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 8

May mắn thay, cũng như những bức ảnh chụp từ báo chí và những người tham dự, Jisoo không ngại cập nhật cho người hâm mộ những bức ảnh cá nhân hơn của chính cô ấy từ sự kiện này. Trong một số bức ảnh chụp toàn thân, không thể phủ nhận tỷ lệ của Jisoo khi thần tượng thể hiện sự sang trọng và tinh tế, thực sự là đại diện cho thương hiệu.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 9

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 10

Cận cảnh, Jisoo trông còn lộng lẫy hơn khi khoe ngoại hình xinh đẹp mà còn có bộ trang sức Cartier lấp lánh tỏa sáng chẳng kém gì chính cô ấy.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 11

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 12

Có vẻ như dù Jisoo có làm gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng chiếm được cảm tình của cư dân mạng. Trong và sau sự kiện, mạng xã hội tràn ngập các BLINK thể hiện tình yêu của họ dành cho thần tượng, với hashtag #JISOOxCartierBeautésDuMonde đang thịnh hành trên mạng xã hội.

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier - Ảnh 13

Trong tháng qua, BLACKPINK đã chiếm lĩnh thế giới bằng việc xuất hiện tại các sự khiện của các thương hiệu đình đám mà họ đại diện, thể hiện sức hút của nhóm. Nhiều người tin rằng thời gian của Jisoo ở Madrid chưa kết thúc với một sự kiện của Dior và chắc chắn thần tượng sẽ tỏa sáng trở lại.

Theo Koreaboo

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