Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng

Sao quốc tế 26/06/2022 14:55

"Đước làm việc cùng Rosé là một trải nghiệm mà tôi không thể nào quên" - nhà tạo mẫu tóc chia sẻ.

Nhà tạo mẫu tóc của Rosé (BLACKPINK) mới đây đã chia sẻ một bài đăng nói về tính cách ngọt ngào của nữ thần tượng nổi tiếng nhà YG.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng - Ảnh 1

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng - Ảnh 2

Nhà tạo mẫu gần đây đã viết trên Instagram của cô ấy, ca ngợi vẻ đẹp bên trong tâm hồn của thần tượng.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng - Ảnh 3

"Tôi biết ơn vì bốn ngày ở London cùng với cô ấy với tư cách là điều phối viên của cô ấy. Đó là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cô ấy đã phá bỏ định kiến ​​của tôi về những người nổi tiếng. Cô ấy không chỉ xinh đẹp ở bên ngoài mà còn xinh đẹp từ bên trong. Trong bốn ngày, lịch trình của cô ấy dày đặc, nhưng Rosé luôn nghĩ đến người khác trước tiên và luôn mỉm cười !! Rose !! Tôi đã cảm động trước trái tim sâu sắc của bạn. Hãy luôn hạnh phúc !! Bạn là ngôi sao của tôi " . - Nhà tạo mẫu viết.

Bài đăng đã lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng mạng. Cư dân mạng không thể không dành nhiều lời có cánh cho thành viên BLACKPINK.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng - Ảnh 4

"Mọi người chỉ nói những điều tốt đẹp về cô ấy. Bạn bè của cô ấy ở Úc cũng luôn nói những điều tốt đẹp về cô ấy, việc cô ấy nhận nuôi thú cưng và mọi thứ về cô ấy khiến cô ấy trở nên thật ngọt ngào". - Cư dân mạng chia sẻ.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng - Ảnh 5

Rosé đã ở London để tham dự Triển lãm Tầm nhìn của Tiffany & Co. được tổ chức tại Phòng trưng bày Saatchi. Triển lãm tái hiện lịch sử lừng lẫy của Tiffany & Co và trưng bày hơn 400 mặt hàng đặc trưng đã xác định thương hiệu trong suốt lịch sử của nó.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng - Ảnh 6

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng - Ảnh 7

Rosé đã được chọn làm đại sứ toàn cầu của Tiffany & Co. kể từ tháng 4 năm 2021.

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