Nhờ thành công của 'Chỉ là quan hệ hôn nhân', Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn tiếp tục 'gương vỡ lại lành' trong phim mới

Ở dự án mới, cặp đôi được kì vọng sẽ hóa thân tốt vào nhân vật, đặc biệt sẽ mang đến cảm xúc cho người xem ở những phân cảnh lãng mạn, tình tứ. Bởi dù không phải hai cái tên quá đình đám, nhưng màn hợp tác ăn ý trước đó của cả hai khiến số đông khán giả tin rằng họ sẽ giúp tác phẩm mới được chú ý.

"Tình Yêu Anh Dành Cho Em" là bộ phim ngôn tình ngọt ngào với sự góp mặt của hai diễn viên Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn . Đáng chú ý, đây là dự án thứ 2 Vương Tử Kỳ, Vương Ngọc Văn nên duyên trên màn ảnh. Trước đó, cả hai từng đóng chính trong phim "Chỉ là quan hệ hôn nhân" (2021). Dù lấy mô tuýp quen thuộc "cưới trước yêu sau", thế nhưng câu chuyện của "lọ lem" Cố Hề Hề (Vương Ngọc Văn) và tổng tài Doãn Tư Thần (Vương Tử Kỳ) vẫn thu hút khán giả nhờ những thước phim ngọt ngào, nhẹ nhàng cùng diễn xuất ăn ý của cặp "song Vương".

Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, hiện là nữ diễn viên tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng đóng các phim như "Tam Quốc chí", "Con voi ngồi yên", "Cửu Châu - Thiên không thành 2", "Hạ chí chưa tới"... Ngoài lối diễn tự nhiên, cô còn ghi điểm bởi vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết.

Trong khi đó, bạn diễn của cô - Vương Tử Kỳ sinh năm 1996. Xuất thân từ Khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sao nam từng đóng vai phụ trong các tác phẩm như "Hạnh phúc trong tầm tay", "Cửu Châu - Thiên không thành 2"... Tuy nhiên, phải đến "Ngự tứ tiểu ngỗ tác" và "Chỉ là quan hệ hôn nhân", tên tuổi Vương Tử Kỳ mới thật sự bứt phá.

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu "gương vỡ lại lành" của Mẫn Tuệ (Vương Ngọc Văn) và Tân Kỳ (Vương Tử Kỳ). Cả hai từng quen biết và yêu nhau, nhưng lại chia tay vì một sự hiểu lầm. Nhiều năm sau, Mẫn Tuệ và Tân Kỳ vô tình gặp lại. Dù Tân Kỳ trước mặt luôn lạnh lùng và tỏ ý muốn "trả thù" bạn gái cũ vì trước đây đã khiến anh đau khổ, nhưng trong lòng lại luôn quan tâm đến cô.

Sau khi biết Mẫn Tuệ đã có con lớn, Tân Kỳ điều tra và biết được cậu bé chính là con mình. Từ đó, anh thay đổi thái độ, quyết định chuyển đến bên cạnh nhà Mẫn Tuệ và lên kế hoạch theo đuổi cô lại từ đầu.