Loạt ảnh Ngu Thư Hân diện đồ ôm sát, khoe vóc dáng 'chuẩn đét' trên đất Mỹ

Mới đây, Ngu Thư Hân nhận được sự chú ý sau khi cô nàng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch tại Mỹ. Nữ diễn viên khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ đồ ôm sát, hai dây màu nâu. Từ trước đến nay, Ngu Thư Hân được đánh giá là có tỷ lệ cơ thể đẹp với vòng eo thon gọn, hông rộng và chiều cao lý tưởng 1,69 m.

Không chỉ trang phục đời thường, trong các sự kiện gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng chọn trang phục cắt xẻ. Khán giả nhận xét Ngu Thư Hân đang lột xác để có hình ảnh đa dạng hơn thay vì gắn liền với phong cách trẻ trung, nhí nhảnh.

Trước đó, trang Sohu đưa tin, Ngu Thư Hân giành phần thắng trong vụ kiện một tài khoản mạng. Tòa án Nhân dân Phổ Đà, Thượng Hải tuyên bố tài khoản mạng nói trên có nhiều bài viết với ngôn ngữ thô tục, lăng mạ và chửi bới vô cớ, xúc phạm nhân cách của Ngu Thư Hân. Người này thậm chí bịa đặt thông tin, làm hỗn loạn cuộc sống riêng tư và xâm phạm quyền danh dự của Ngu Thư Hân. Người này phải xin lỗi nữ ca sĩ bằng văn bản và bồi thường số tiền an ủi tổn thất tinh thần, phí luật sư, công chứng là 39.000 NDT (hơn 5.600 USD).

Ngoài ra, phía Ngu Thư Hân cảnh báo các đối tượng có liên quan ngay lập tức xóa ngay cũng như ngừng phát tán nội dung bôi nhọ nữ nghệ sĩ. Thông báo cũng cho biết, studio của Ngu Thư Hân đã giao phó hoàn toàn vụ việc này cho một công ty luật để khởi kiện những đối tượng liên quan.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, khởi nghiệp từ một số dự án phim nhỏ. Sau đó, cô tham gia chương trình Thanh xuân có bạn. Tại đây, biểu cảm được nhận xét lố đưa Ngu Thư Hân trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Kết thúc chương trình, ngôi sao sinh năm 1995 đạt hạng 2 chung cuộc và trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án The9.

Ngu Thư Hân có nhiều dự án phim được mong đợi lên sóng như Tiên kiếm kỳ hiệp 6 cùng nam diễn viên Hứa Khải hay Vân Chi Vũ cùng Trương Lăng Hách. Hai bộ phim được kỳ vọng thành công để giúp Ngu Thư Hân củng cố vị thế tại ngành phim ảnh.