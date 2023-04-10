Diễn xuất xuống trình từ sau thành công Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư sắp sửa bị Ngu Thư Hân vượt qua

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư đang ngày một báo động.

Do cùng là tiểu hoa lứa 95 và cùng đi theo hướng ngôi sao lưu lượng, nên việc Triệu Lộ Tư bị so sánh với Ngu Thư Hân dường như là điều không thể tránh khỏi. Đã từng có thời điểm, mỹ nhân xuyên không được đánh giá nhỉnh hơn hẳn nữ diễn viên họ Ngu về mọi mặt từ diễn xuất cho đến lưu lượng. Tuy nhiên, mọi chuyện đang dần chuyển biến ngược lại với với cả 2.

Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, tạo hình trong Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ tiếp tục bị dân tình mang ra “cân đong đo đếm”, xem ai nhỉnh hơn đang thu hút lượng tương tác cao trên mạng xã hội và thật bất ngờ khi đa phần netizen đều chọn Ngu Thư Ngân là người nhỉnh hơn.

Cư dân mạng chỉ ra rằng, Triệu Lộ Tư đang bị rập khuôn, không có nhiều thay đổi về mặt hình ảnh, diễn xuất thì thiếu đột phá, trăm vai như một, khiến cô bị thua thiệt hơn so với người đồng nghiệp. Ở chiều ngược lại, Ngu Thư Hân đang không ngừng biến hóa bản thân trong từng vai diễn với rất nhiều hình tượng đa dạng.

Trong mùa hè 2022 vừa qua, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân từng có một cuộc đụng độ bất phân thắng bại, khiến màn ảnh nhỏ phải chao đảo khi cho ra mắt hai siêu phẩm cực hấp dẫn Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết.

Tuy nhiên, kể từ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn Triệu Lộ Tư đang được cho đi xuống khá nhiều so với chính mình. Chính vì vậy netizen lo sợ nếu cô nàng không cải thiện bản thân, khả năng cô đánh mất vị trí sao nữ đứng đầu phiên 95 vào tay Ngu Thư Hân chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

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