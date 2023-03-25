TOP những ngôi sao Cbiz thăng tiến nhanh nhất trong năm 2022: Bất ngờ vị trí số 1, Triệu Lộ Tư chắc suất

Sao quốc tế 25/03/2023 18:30

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư là những ngôi sao có nhiều sự bứt phá nhất trong năm 2022 vừa qua.

Năm 2022 có thể được xem là một năm khá thành công của các tiểu sinh, tiểu hoa trẻ tuổi, nổi bật nhất trong số đó chắc chắn phải kể tới Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi và Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ khi đây chính là 4 diễn viên đã góp phần làm nên 2 dự án đại thành công trong năm 2022 là Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn. 

TOP những ngôi sao Cbiz thăng tiến nhanh nhất trong năm 2022: Bất ngờ vị trí số 1, Triệu Lộ Tư chắc suất - Ảnh 1
 

Theo thống kê của Sách trắng Weibo vừa được công bố mới đây, Vương Hạc Đệ đã xuất sắc vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký khác, bao gồm: Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, để trở thành ngôi sao thăng tiến nhanh nhất năm 2022 dựa trên tác phẩm tiêu biểu, giá trị thương mại cùng lượng người theo dõi tăng. 

Khởi đầu năm 2022 với liên tiếp các thất bại ở mọi mặt, Vương Hạc Đệ từng tiết lộ bản thân đã rất tuyệt vọng nhưng anh cho biết vẫn sẽ luôn nổ lực đến cùng và quả thực thành quả đã tới khi anh được mời tham gia Thương Lan Quyết. 

TOP những ngôi sao Cbiz thăng tiến nhanh nhất trong năm 2022: Bất ngờ vị trí số 1, Triệu Lộ Tư chắc suất - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ nhanh chóng nhận lời và đó chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời nam diễn viên trong năm 2022. Không chỉ lượng fans tăng lên theo cấp số nhân hay giành chiến thắng ở hạng mục "Diễn viên đáng chú ý nhất năm 2022" tại Đêm hội tầm nhìn Weibo, mà tài nguyên tìm tới tay anh cũng vượt trội hơn nhiều. 

Vương Hạc Đệ là một diễn viên và người mẫu người Trung Quốc. Anh được biết đến với vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim truyền hình Tân vườn sao băng năm 2018. 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân sao châu á sao hoa ngữ

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