Xui xẻo như Vương Hạc Đệ: Liên tiếp bị các nàng hot girl quấy rối xâm phậm quyền riêng tư

Sao quốc tế 22/03/2023 16:30

Có fan đông đảo là điều tuyệt vời mà bất cứ ngôi sao nào cũng mong muốn nhưng Vương Hạc Đệ có lẽ không được may mắn đến như vậy.

Ngày 21/3, mạng xã hội xứ Trung được phen xôn xao trước thông tin một hotgirl mạng bất ngờ xuất hiện tại xe nghỉ ngơi riêng tư của Vương Hạc Đệ. Ngay lập tức thông tin này đã thực sự trở nên phát sốt khi có rất nhiều người quan tâm đến tình hình của nam diễn viên. 

Xui xẻo như Vương Hạc Đệ: Liên tiếp bị các nàng hot girl quấy rối xâm phậm quyền riêng tư - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Cụ thể, đêm ngày 20/3, đoàn phim Dĩ ái vi doanh có sự tham gia của Vương Hạc Đệ đính thức đóng máy sau thời gian dài làm việc. Tưởng rằng dự án này sẽ kết thúc một cách suôn sẻ nhưng không khi bản thân nam diễn viên đã gặp một trường hợp rắc rối không đáng có. 

Theo đó, Trúc Thiên Thiên – một hotgirl mạng vì quá thần tượng và yêu thích Vương Hạc Đệ đã có hành động lên xế hộp riêng của nam minh tinh khi chưa có sự cho phép. Thậm chí, cô nàng còn giả dạng thành nhân viên với mục đích muốn tặng quà cho nam diễn viên. 

Xui xẻo như Vương Hạc Đệ: Liên tiếp bị các nàng hot girl quấy rối xâm phậm quyền riêng tư - Ảnh 2

Hành động của Trúc Thiên Thiên đã khiến người hâm mộ không khỏi bất bình và khó chịu. Nhiều người còn lên tiếng chỉ trích và cho rằng cô nàng đang xâm phạm quyền riêng tư và sẽ vô tình khiến cho anti fan có cớ để chỉ trích anh chàng. 

Đáng nói, đây không phải là lần đâu tiên Trúc Thiên Thiên bị “dính phốt” khi thể hiện hành động quá khích đối với thần tượng. Trong một lần livestream, Trúc Thiên Thiên bị "ném đá" vì nói lái theo Thái Từ Khôn khiến cô nàng phải nhanh chóng lên tiếng giải thích và xin lỗi. Trong một lần khác, hotgirl mạng này còn tự gọi Vương Gia Nhĩ (Jackson – GOT7) là chồng trên sóng livestream.

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