Chỉ một sai lầm khiến sự nghiệp của Trần Tinh Húc lao đao, fan hâm mộ bỗng chỉ trích Vương Hạc Đệ vì góp phần làm ra điều này

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường thất bại thảm hại khiến fan không biết đổ lỗi cho ai chỉ biết gọi tên Vương Hạc Đệ trách móc.
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Thương Lan Quyết được đánh giá là phim bạo năm 2022. Không chỉ đưa Ngu Thư Hân được xếp vào dàn tiểu hoa 95, dự án thành công này còn biến Vương Hạc Đệ từ một sao nam vô danh trở thành một trong những sao nam được săn đón nhiều nhất trong năm vừa qua.
Tuy nhiên, hóa ra vai diễn Đông Phương Thanh Thương lúc đầu lại được giao cho Trần Tinh Húc chứ không phải Vương Hạc Đệ. Được biết mỹ nam họ Trần vì một số lý do khách quan như đang quay dở bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã nói lời từ chối và ít người biết đó chính là một trong những sai lầm lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên này.
Mặc dù có kịch bản tốt và kĩ xảo đẹp nhưng Tinh Lạc Ngưng Thành Đường lại flop thảm hại. Thậm chí để bào chữa cho thất bại của thần tượng, các fan của Trần Tinh Húc đã quay sang Vương Hạc Đệ để chỉ trích vì đã hớt tay trên của idol mình nhưng thực chất chính mỹ nam họ Trần đã là người từ chối hợp tác Thương Lan Quyết để chọn Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.
Cùng thuộc thể loại phim cổ trang nên Thương Lan Quyết lẫn Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đều có kịch bản khá giống nhau. Điểm khác biệt có lẽ nằm ở nữ chính. So với Lý Lan Địch, Ngu Thư Hân rõ ràng nổi tiếng hơn nhiều. Đa số đều tỏ ra tiếc nuối vì Trần Tinh Húc đã bỏ lỡ một phim bạo.
Tinh lạc ngưng thành đường được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Nhất Độ Quân Hoa, có nội dung kể về chuyện tình ly kỳ của 2 nàng công chúa song sinh đến từ nhân tộc. Tỷ tỷ Thanh Quỳ ấm áp, tài mạo song toàn được gả cho Thái tử Thiếu Điển Hữu Cầm (Trần Tinh Húc) của Thiên tộc.