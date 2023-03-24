Chỉ một sai lầm khiến sự nghiệp của Trần Tinh Húc lao đao, fan hâm mộ bỗng chỉ trích Vương Hạc Đệ vì góp phần làm ra điều này

Thương Lan Quyết được đánh giá là phim bạo năm 2022. Không chỉ đưa Ngu Thư Hân được xếp vào dàn tiểu hoa 95, dự án thành công này còn biến Vương Hạc Đệ từ một sao nam vô danh trở thành một trong những sao nam được săn đón nhiều nhất trong năm vừa qua.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hóa ra vai diễn Đông Phương Thanh Thương lúc đầu lại được giao cho Trần Tinh Húc chứ không phải Vương Hạc Đệ. Được biết mỹ nam họ Trần vì một số lý do khách quan như đang quay dở bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã nói lời từ chối và ít người biết đó chính là một trong những sai lầm lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên này.