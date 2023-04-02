Thần tượng bị anti fan 'body shaming', fan Triệu Lộ Tư lập tức có lời đáp trả đanh thép

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư luôn là đề tài gây tranh cãi trong khoảng thời gian gần đây.

Được mệnh danh là “nữ thần màn ảnh” thế hệ mới, nhân tố sáng giá vừa gia nhập vào hàng ngũ đỉnh lưu lượng với khả năng diễn xuất đang ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong thời gian gần đây lại trở thành tâm điểm bàn tán của netizen xứ Trung.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể khác với vẻ đẹp xuất sắc chuẩn từng cm trên ảnh được cô nàng đăng tải, Triệu Lộ Tư liên tục vướng nghi vấn chỉnh sửa ảnh quá đà. Không ít lần, netizen đã được phen bất ngờ trước loạt ảnh tự đăng của Triệu Lộ Tư khác xa một trời một vực với ảnh bị chụp bởi người qua đường. Thậm chí, cô nàng còn bị anti fan chỉ ra những chỗ bất hợp lý trong các bức hình được nữ diễn viên đăng tải.

Tương tự như mọi lần, loạt ảnh chụp tạo hình của Triệu Lộ Tư trong dự án phim Thần Ẩn cũng bất ngờ bị đem ra “mổ xẻ” và phát hiện thêm nhiều chi tiết bất thường. Chứng kiến thần tượng bị miệt thị ngoại hình, fan của mỹ nhân xuyên không đã đáp trả mạnh mẽ và cho rằng cô nàng bị kẻ xấu chỉnh sửa ảnh theo chủ đích ác ý khiến cơ thể trông mập hơn bình thường. Loạt chi tiết chỉnh sửa ảnh còn thừa lại, chưa được xử lý tốt cũng được chỉ ra ngay sau đó.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể thuyết phục những ý kiến miệt thị ngoại hình Triệu Lộ Tư. Hiện tại đây vẫn đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi ở thời điểm hiện tại.

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