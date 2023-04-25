Bành Quán Anh tái xuất nhưng 'vướng phải' Trần Ngọc Kỳ diễn như 'mất sổ gạo', phim ăn ngay rating 0%

Sao quốc tế 25/04/2023 13:50

Dự án Băng Mỏng đánh dấu sự trở lại của "tra nam" Bành Quán Anh nhưng bộ phim chỉ đạt mức rating sát 0% dù đã qua nửa chặng đường lên sóng.

Theo đánh giá của khán giả trên Douban, Băng mỏng do Bành Quán Anh Trần Ngọc Kỳ diễn chính có nội dung khá ổn, không thua kém các dự án điệp viên trước đó hoặc đang lên sóng như Vô gian. Tuy nhiên, một trong những yếu tố gây hoang mang nhất phim lại là diễn xuất của nữ chính Trần Ngọc Kỳ.

Chưa kể, Trần Ngọc Kỳ còn bị phàn nàn vì nét mặt khi nào cũng căng cứng, khó ở như "mất sổ gạo". Việc cô nàng cứ cố tỏ ra nguy hiểm gây cảm giác thiếu thuyết phục và tự nhiên, lọt thỏm giữa các diễn viên gạo cội.

Bành Quán Anh tái xuất nhưng 'vướng phải' Trần Ngọc Kỳ diễn như 'mất sổ gạo', phim ăn ngay rating 0% - Ảnh 1Bành Quán Anh tái xuất nhưng 'vướng phải' Trần Ngọc Kỳ diễn như 'mất sổ gạo', phim ăn ngay rating 0% - Ảnh 2

 

Bên cạnh đó, nhan sắc của Trần Ngọc Kỳ cũng chưa đủ để toả ra hào quang nữ chính. Cô hoàn toàn lu mờ trước khí chất và vẻ ngoài của 2 nữ phụ là Trần Tiểu Vân và Đổng Khiết. Nàng nô tì Toả Tâm và hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa của Như Ý Truyện vừa quyến rũ, lại hoà nhập vào không khí dân quốc một cách đầy tự nhiên. Không ít người xem tỏ ra tiếc nuối khi Băng mỏng có thành tích kém, có rating thấp và thua sút trên BXH của Khốc Vân.

Bành Quán Anh tái xuất nhưng 'vướng phải' Trần Ngọc Kỳ diễn như 'mất sổ gạo', phim ăn ngay rating 0% - Ảnh 3Bành Quán Anh tái xuất nhưng 'vướng phải' Trần Ngọc Kỳ diễn như 'mất sổ gạo', phim ăn ngay rating 0% - Ảnh 4

Mặt khác, nam chính Bành Quán Anh tiếp tục được đánh giá cao với diễn xuất đa dạng, nhất là sau thành công của bộ ngôn tình Nghe nói em thích tôi. Trong Băng mỏng, anh thủ vai Trần Thiển - lính đặc công ưu tú phối hợp cùng đồng đội là Xuân Dương (Trần Ngọc Kỳ), thâm nhập và điều tra kẻ địch, sau đó dần dần khám phá ra nhiều bí mật về đối thủ cũng như những kẻ thân cận quanh mình.

Bành Quán Anh tái xuất nhưng 'vướng phải' Trần Ngọc Kỳ diễn như 'mất sổ gạo', phim ăn ngay rating 0% - Ảnh 5Bành Quán Anh tái xuất nhưng 'vướng phải' Trần Ngọc Kỳ diễn như 'mất sổ gạo', phim ăn ngay rating 0% - Ảnh 6

Nội dung phim "Băng Mỏng" lấy bối cảnh Thượng Hải năm 1944, đặc công Trần Thiển (Bành Quán Anh) của Quân Thống (Cục Điều tra và Thống kê Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân) là nhân lực chủ chốt có biệt danh “Lữ Bố”. Chính anh đã góp công lớn trong việc phá hủy kế hoạch kinh khủng của bọn người Nhật.

Trần Thiển ngụy trang thành mật sứ Nhật mang tên “Thiển Tỉnh Quang Phu” xâm nhập vào tổ chức của kẻ địch, thành công đánh bại âm mưu chiếm đoạt tài nguyên quặng uranium của Nhật Bản. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, tận mắt chứng kiến thủ đoạn quá sức tàn nhẫn của Quân Thống.

Khi "Phi Thiên" hy sinh, Trần Thiển dần tìm thấy được lòng tin chân chính xuất phát từ nội tâm. Thế là anh gia nhập Đảng CS Trung Quốc, chủ động thay thế "Thiên Phi" tiếp tục thực hiện công việc của tổ chức. Sau đó Trần Thiển trở về Trùng Khánh, xâm nhập vào nội bộ Quân Thống, hợp tác cùng "Thiên Phi" mới nhậm chức. Hai người thành công tìm ra gián điệp “Ly Miêu” của Quân Thống đang trà trộn vào phe ta, đánh bại kế hoạch “Niết Bàn” của Quân Thống, đưa Trùng Khánh đi đến giải phóng tự do.

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