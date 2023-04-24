Chu Vĩnh Hằng bị tung bằng chứng bạo lực gia đình hậu tố vợ đánh đập đến chấn thương não

Sao quốc tế 24/04/2023 15:35

Vợ của Chu Vĩnh Hằng mới đây đã nộp đơn chống lại nam nghệ sĩ sau khi anh công khai chuyện bị bạo hành đến chấn thương não, phải nhập viện phẫu thuật.

Trang HK01 đưa tin, mới đây vợ của Chu Vĩnh Hằng - Trần Vi - đã nộp lên cảnh sát bằng chứng cho thấy nam nghệ sĩ họ đã có hành vi đe dọa sẽ ra tay sát hại cô, các con và cả người thân trong gia đình.

Không những vậy, nhiều cư dân tại khu vực Thiên Thủy Vi - nơi hai vợ chồng đang sống, đều đứng ra làm chứng Chu Vĩnh Hằng từng nhiều lần xô xát và dọa dẫm Tràn Vi. Kết quả là Chu Vĩnh Hằng đã bị cảnh sát bắt.

Chu Vĩnh Hằng bị tung bằng chứng bạo lực gia đình hậu tố vợ đánh đập đến chấn thương não - Ảnh 1

Trước đó, vào ngày 22/4, Châu Vịnh Hằng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh các vết thương trên cơ thể, đặc biệt là vùng đầu bị thương rất nặng. Theo đó, anh vừa trải qua ca phẫu thuật do xuất huyết não và vẫn đang nằm viện điều trị.

Bạn của Châu Vịnh Hằng - nhạc sĩ Nhân Quỳnh - tiết lộ nam diễn viên đã bị vợ là Trần Vi bạo hành trong thời gian dài. Tuy nhiên, Trần Vi vì che giấu đi hành động tàn nhẫn của mình mà đã nói dối với bạn bè rằng cô bị Châu Vịnh Hằng đánh vì ghen tuông mù quáng. Cũng chính bị vợ bạo hành mà Châu Vịnh Hằng đã tái phát bệnh tâm lý.

Chu Vĩnh Hằng bị tung bằng chứng bạo lực gia đình hậu tố vợ đánh đập đến chấn thương não - Ảnh 2

Được biết, Châu Vịnh Hằng và Trần Vi đã có nhiều trục trặc từ hồi đầu năm. Trần Vi cũng đã xóa hết ảnh chụp cùng chồng trên trang cá nhân của mình. Nhưng nguyên nhân xảy ra xô xát của cặp đôi vẫn chưa được tiết lộ.

Trần Vi và Châu Vịnh Hằng đã kết hôn được 5 năm và có một con trai. Sau khi làm đám cưới, Châu Vịnh Hằng cũng dừng việc đóng phim và rút khỏi làng giải trí.

Chu Vĩnh Hằng bị tung bằng chứng bạo lực gia đình hậu tố vợ đánh đập đến chấn thương não - Ảnh 3

Trước khi kết hôn với Trần Vi, Châu Vịnh Hằng từng có một đời vợ là người mẫu Triệu Tụng Như. Tuy vậy, nam diễn viên đã bị phanh phui chuyện ngoại tình vào năm 2014 và bị vợ đệ đơn ly hôn.

Đối diện với quyết định của vợ, Châu Vịnh Hằng đã vô cùng bất mãn và ra tay đánh đập, sỉ nhục cô. Triệu Tụng Như thậm chí đã phải cầu cứu khán giả để thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục. Tuy vậy, Châu Vịnh Hằng lại từ chối cấp dưỡng cho hai con gái sau ly hôn khiến cho anh bị chỉ trích dữ dội.

Cũng vì quá khứ với vợ cũ, nhiều người tỏ ra không đồng cảm với Châu Vịnh Hằng. Họ cho rằng việc nam diễn viên bị đánh đập là đang trả giá cho những gì anh đã làm với Triệu Tụng Như.

Một nam diễn viên phải nhập viện phẫu thuật não vì bị vợ bạo hành, đánh đập trong suốt thời gian dài

Một nam diễn viên phải nhập viện phẫu thuật não vì bị vợ bạo hành, đánh đập trong suốt thời gian dài

Đây không phải là lần đầu mà nam diễn viên này bị vợ mình đánh đập, nhưng hiện tại anh đã quá sức chịu đựng và quyết công khai chuyện này trước truyền thông.

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