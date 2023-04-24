Vượt mặt cả Dương Tử, mỹ nhân này trở thành nữ diễn viên có chemistry cực đỉnh với Thành Nghị

Sao quốc tế 24/04/2023 13:49

Không phải Dương Tử hay chị gái Bạch Lộc, netizen đã tìm ra mỹ nhân có màn kết hợp đỉnh nhất với nam thần Thành Nghị.

Thành Nghị được biết đến là một trong những mỹ nam cổ trang 9x đang rất được quan tâm của Cbiz. Sau khi quay xong các cảnh cuối của Liên Hoa Lâu, anh chàng tiếp tục trở thành nam chính của dự án cổ trang Anh Hùng Chí. Cũng trong tác phẩm này, nam diễn viên sẽ hợp tác với chị gái Bạch Lộc là nữ diễn viên Lý Nhât Đồng. 

Vượt mặt cả Dương Tử, mỹ nhân này trở thành nữ diễn viên có chemistry cực đỉnh với Thành Nghị - Ảnh 1
Thành Nghị - Ảnh: Internet

Mới đây, dân tình đã truyền tay nhau một cảnh quay ở hậu trường của Anh Hùng Chí. Đây là cảnh quay nhân vật Lư Vân (Thành Nghị) đã lao vào vòng vây của kẻ địch để giải cứu công chúa Ngân Xuyến (Bao Thượng Ân). Dù chỉ là một vai phụ trong phim nhưng có thể nói phân cảnh này đã tô thêm vẻ đẹp xuất sắc của Bao Thượng Ân. 

Đoạn video hậu trường vừa được tung ra đã khiến dân tình bấn loạn. Có nhiều khán giả cho rằng, Thành Nghị và Bao Thượng Ân trông rất có chemistry. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn nhận xét cô nàng có khả năng là người có chemistry đỉnh nhất từ trước tới nay từng hợp tác với Thành Nghị, đồng thời vượt qua Dương Tử

Vượt mặt cả Dương Tử, mỹ nhân này trở thành nữ diễn viên có chemistry cực đỉnh với Thành Nghị - Ảnh 2

Vượt mặt cả Dương Tử, mỹ nhân này trở thành nữ diễn viên có chemistry cực đỉnh với Thành Nghị - Ảnh 3
 Thành Nghị và Bao Thượng Ân - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, dù là diễn viên mới nhưng diễn xuất bằng ánh mắt của Bao Thượng Ân rất tốt. Đến nay, nàng tiểu hoa vẫn chưa có vai diễn nào thực sự gây ấn tượng với khán giả. Dẫu vậy theo nhiều người với nhan sắc lẫn trình độ diễn xuất khá tốt thì ngày tiểu hoa này gây ấn tượng hay có được thành công trong dự án nào đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 

Nội dung phim Anh Hùng Chí dựa trên tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Mượn bối cảnh Thổ Mộc Bảo Chi Biến thời Minh Anh Tông, Anh Hùng Chí viết nên khúc ca hoành tráng đầy biến động giữa các anh hùng và thời đại, giữa phản bội và tử vì đạo.

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