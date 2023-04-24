Trường Nguyễn Tẫn Minh cùng Bạch Lộc còn đang được khen như mưa, La Vân Hi đã vội vàng chốt ngay dự án mới

Sao quốc tế 24/04/2023 14:27

Thông tin La Vân Hi chuẩn bị tham gia dự án cổ trang mới đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen xứ Trung.

Trong thời gian gần đây, La Vân Hi trở thành cái tên được công chúng quan tâm rất nhiều nhờ vai nam chính trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Với sự kết hợp tuyệt vời cùng Bạch Lộc, bộ phim của nam diễn viên đã gây được tiếng vang lớn trong vài ngày vừa qua và có khả năng lớn sẽ trở thành phim  bạo trong năm nay. 

Trường Nguyễn Tẫn Minh cùng Bạch Lộc còn đang được khen như mưa, La Vân Hi đã vội vàng chốt ngay dự án mới - Ảnh 1
La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh còn đang tung hoành trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc, netizen đã cực kỳ bất ngờ khi xuất hiện thông tin La Vân Hi sắp trở thành nam chính của một dự án cổ trang khác. Cụ thể, dự án phim Thiên Kiếp Mi đang chuẩn bị khởi động và La Vân Hi chính là nam chính được nhà sản xuất phim nhắm đến. 

Đảm nhận vai nam chính ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi tuy bị nhận xét là quá gầy nhưng lại chinh phục khán giả nhờ diễn xuất cực tốt. Tạo hình của chàng mỹ nam cũng rất được lòng công chúng. Chính vì vậy một số bộ phận netizen tự tin cho rằng nếu có thể lấy lại vóc dáng như trước cộng thêm với kỹ năng diễn xuất đã được kiểm chứng khả năng nam diễn viên vươn lên ngang hàng với những Tiêu Chiến, Dương Dương là chuyện dễ như trở bàn tay. 

Trường Nguyễn Tẫn Minh cùng Bạch Lộc còn đang được khen như mưa, La Vân Hi đã vội vàng chốt ngay dự án mới - Ảnh 2Trường Nguyễn Tẫn Minh cùng Bạch Lộc còn đang được khen như mưa, La Vân Hi đã vội vàng chốt ngay dự án mới - Ảnh 3

Được biết, nguyên tác Thiên Kiếp Mi là của Đằng Bình và đồng thời cũng là tác giả của Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho biết Thiên Kiếp Mi sẽ được khai máy sau Nhan Tâm Ký. Trước đó, trên mạng cũng xuất hiện thông tin cho biết La Vân Hi sẽ hợp tác cùng Tống Dật ở dự án cổ trang này.

Sau tất cả những thông tin trên chỉ mới dừng ở mức nhận định và chưa có điều gì chắc chắn. 

Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội

Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội

Tạo hình của cả La Vân Hi và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ bị antifan chê bai không ngớt.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Bạch Lộc Trường Nguyệt Tẫn Minh sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội

Bị chê nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi có màn đáp trả cực gắt khiến antifan chạy vội

Không phải La Vân Hi, người được fan ship với Bạch Lộc nhiều nhất không khỏi làm fan bất ngờ?

Không phải La Vân Hi, người được fan ship với Bạch Lộc nhiều nhất không khỏi làm fan bất ngờ?

Fan tẩy chay Thám Tử Lừng Danh Conan, La Vân Hi có phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ

Fan tẩy chay Thám Tử Lừng Danh Conan, La Vân Hi có phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu?

Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ

Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ

La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê