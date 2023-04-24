Trường Nguyễn Tẫn Minh cùng Bạch Lộc còn đang được khen như mưa, La Vân Hi đã vội vàng chốt ngay dự án mới

Thông tin La Vân Hi chuẩn bị tham gia dự án cổ trang mới đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen xứ Trung.

Trong thời gian gần đây, La Vân Hi trở thành cái tên được công chúng quan tâm rất nhiều nhờ vai nam chính trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Với sự kết hợp tuyệt vời cùng Bạch Lộc, bộ phim của nam diễn viên đã gây được tiếng vang lớn trong vài ngày vừa qua và có khả năng lớn sẽ trở thành phim bạo trong năm nay. La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trong lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh còn đang tung hoành trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc, netizen đã cực kỳ bất ngờ khi xuất hiện thông tin La Vân Hi sắp trở thành nam chính của một dự án cổ trang khác. Cụ thể, dự án phim Thiên Kiếp Mi đang chuẩn bị khởi động và La Vân Hi chính là nam chính được nhà sản xuất phim nhắm đến.

Đảm nhận vai nam chính ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi tuy bị nhận xét là quá gầy nhưng lại chinh phục khán giả nhờ diễn xuất cực tốt. Tạo hình của chàng mỹ nam cũng rất được lòng công chúng. Chính vì vậy một số bộ phận netizen tự tin cho rằng nếu có thể lấy lại vóc dáng như trước cộng thêm với kỹ năng diễn xuất đã được kiểm chứng khả năng nam diễn viên vươn lên ngang hàng với những Tiêu Chiến, Dương Dương là chuyện dễ như trở bàn tay.

Được biết, nguyên tác Thiên Kiếp Mi là của Đằng Bình và đồng thời cũng là tác giả của Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho biết Thiên Kiếp Mi sẽ được khai máy sau Nhan Tâm Ký. Trước đó, trên mạng cũng xuất hiện thông tin cho biết La Vân Hi sẽ hợp tác cùng Tống Dật ở dự án cổ trang này. Sau tất cả những thông tin trên chỉ mới dừng ở mức nhận định và chưa có điều gì chắc chắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-nguyen-tan-minh-cung-bach-loc-con-ang-uoc-khen-nhu-mua-la-van-hi-a-voi-vang-chot-ngay-du-an-moi-575795.html