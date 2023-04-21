Fan tẩy chay Thám Tử Lừng Danh Conan, La Vân Hi có phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ

La Vân Hi cho biết anh cũng là một fan cuồng của bộ truyện tranh trinh thám nổi tiếng.

Thám Tử Lừng Danh Conan là một trong những bộ truyện gắn với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ khán giả. Đến nay, nhiều người hâm mộ vẫn rất mong đợi đến chặng cuối của bộ truyện tranh nổi tiếng này. Dẫu vậy chưa kịp ra tập cuối, bộ phim dài mới đây của anime này đã khiến cho fan Trung Quốc tỏ ra bất bình.

La Vân Hi - Ảnh: Internet

Theo đó, movie thứ 26 gây tranh cãi dữ dội bởi cảnh hôn giữa hai nhân vật là Conan và Haibara. Cụ thể, cả hai đã hôn nhau hai lần thông qua ống dẫn khí, đến lần thứ ba thì sâu đến mức trở thành nụ hôn thật sự sau khi bỏ ống dẫn khí ra. Cảnh phim này khiến cho những người hâm mộ cặp đôi chính Ran - Connan tỏ ra tương đôi bất bình bởi xưa nay đây là 2 nhân vật luôn được ship với nhau.

Giữa làn sóng tẩy chay Thám Tử Lừng Danh Conan trên diện rộng, phát ngôn trong quá khứ của nam diễn viên La Vân Hi về bộ truyện tranh tuổi thơ này bỗng được chú ý trở lại. Theo đó, cư dân mạng đã đào lại một đoạn phỏng vấn vào năm 2017 của anh chàng. Nam diễn viên trẻ chia sẻ rằng, trong Thám Tử Lừng Danh Conan, anh ship Conan và Ran Mori. Ngay lập tức cái tên La Vân Hi bỗng đang hot nhờ dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lại thêm phần nổi nữa nhờ những phát ngôn của mình năm xưa.

Hiện tại, La Vân Hi đang là cái tên rất được chú ý khi là nam chính của bộ phim cổ trang cực nổi tiếng Trường Nguyệt Tẫn Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-tay-chay-tham-tu-lung-danh-conan-la-van-hi-co-phat-ngon-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-575091.html