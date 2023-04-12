Trường Nguyệt Tẫn Minh: Diễn xuất của La Vân Hi bất ngờ bị netizen chê bai không thương tiếc

Diễn xuất của La Vân Hi nhận về ý kiến trái chiều từ phía netizen.

Sau một thời gian dài mong đợi, Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi, Bạch Lộc chủ diễn đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 6/4 vừa qua. Bộ phim ngay từ đầu đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với người xem nhờ vào kịch bản tốt, độ tương tác giữa La Vân Hi và Bạch Lộc cũng là tương đối xuất sắc. Tuy nhiên cũng giống như các dự án khác Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng có điểm yếu bị chỉ trích khá nhiều và bất ngờ là La Vân Hi chính là nguyên nhân cho việc này.

La Vân Hi - Ảnh: Internet

Mới đây, việc La Vân Hi bị chê bai nghi thái cổ trang với hot search “La Vân Hi nâng váy” đang thu hút lượng tương tác khá cao từ người dùng mạng. Theo đó, netizen đều đồng loạt cho rằng động tác của La Vân Hi không đủ mạnh mẽ, dáng đi lả lướt giống hệt một tiểu thụ, trông không giống với hình tượng nhân vật ác ma trong kịch bản.

Thậm chí thân hình tiều tụy của anh còn khiến một số netizen cảm thấy không hài lòng và cho rằng nam diễn viên đang cố qua sức mình trong dự án lần này nhưng tạo hình anh mang đến lại không được như mong đợi.

Là dự án trọng điểm của Youku, được đầu tư với kinh phí khủng, Trường Nguyệt Tẫn Minh dù chưa tới mức “bạo”, nhưng cũng được xem là có nhiệt. Tuy nhiên, việc đoàn làm phim liên tục có những chiêu trò marketing quá lố, “cọ nhiệt” với nhiều dự án phim ăn khách trước đó như Thương Lan Quyết, Hoa Thiên Cốt,... hay mới đây nhất là hành đồng report, gỡ video về nữ phụ Trần Đô Linh của Youku đã khiến khán giả mất cảm tình đi không ít.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-nguyet-tan-minh-dien-xuat-cua-la-van-hi-bat-ngo-bi-netizen-che-bai-khong-thuong-tiec-571970.html