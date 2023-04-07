Sức khỏe ngày một đi xuống khiến người hâm mộ lo lắng, La Vân Hi chính thức làm rõ sự việc

Netizen không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của La Vân Hi.

La Vân Hi ngoài việc sở hữu khả năng diễn xuất ấn tượng cùng nguồn tài nguyên phim ảnh ổn định, chưa kể nhờ có chiều cao tốt lẫn sắc vóc hoàn hảo khiến lượng fan của anh chàng cũng vô cùng đông đảo. Dù vậy, không ít lần nam diễn viên rơi vào tình trạng sa sút phong độ. Một trong những nguyên nhân khiến anh chàng thường bị "réo tên" ở khắp diễn đàn lớn nhỏ là vì vóc dáng quá gầy gò.

La Vân Hi - Ảnh: Internet Mới đây, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh có sự tham gia của La Vân Hi và Bạch Lộc đã lên sóng những tập đầu tiên. Ngay lập tức ngoại hình của La Vân Hi đã trở thành đề tài được cư dân mạng bàn luận khắp các diễn đàn mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng nam diễn viên đang quá chú trọng đến sự nghiệp mà bỏ quên cách chăm sóc cơ thể một cách chu đáo nhất, nhìn vào bộ dạng của nam diễn viên hiện tại có cảm giác như cơ thể đang ở trạng thái bị quá tải vậy.

Trước những ý kiến trên, La Vân Hi ngay lập tức có động thái xoa dịu người hâm mộ. Trên mạng xã hội Weibo, nam diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh đang xem phim do bản thân đóng cùng hai bát lớn đựng sầu riêng để bồi bổ cơ thể. Dù là vậy nhưng fan hâm mộ cũng cho rằng nam tài tử nên nghỉ ngơi nhiều hơn lấy lại vóc dáng rồi hẵng tiếp tục đóng phim. La Vân Hi hiện đang là một trong những nam diễn viên có độ nhận diện cao tại làng giải trí Hoa Ngữ. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nam diễn viên còn có khả năng ca hát và sáng tác. Anh chàng vốn bắt đầu con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với tư cách thành viên nhóm nhạc Song Tử JL.

Còn chưa kịp ra mắt phim của Dương Tử có khả năng đắp chiếu khi bị vướng phải điều này? Mới đây nhất netizen xứ Trung không khỏi phần bàng hoàng khi tài khoản Weibo chính thức của bộ phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử đóng chính có dấu hiệu bị hack.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-khoe-ngay-mot-i-xuong-khien-nguoi-ham-mo-lo-lang-la-van-hi-chinh-thuc-lam-ro-su-viec-570452.html