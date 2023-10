Bị tố là 'diễn viên mù chữ', fan Vương Nhất Bác 'điên tiết' tung bằng chứng minh oan cho thần tượng

Để minh oan cho thần tượng, fan của Vương Nhất Bác sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Ồn ào Vương Nhất Bác cùng với Triệu Lộ Tư bị đài truyền hình trung ương CCTV đăng bài trào phúng là “diễn viên mù chữ” dù đã qua một thời gian tương đối dài nhưng sự việc của nó để lại để ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của nam diễn viên này. Thậm chí, các fan của anh mới đây còn đã rất tức giận và quyết tìm lại công bằng cho Vương Nhất Bác khi tung ra bằng chứng này.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Cụ thể, nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác bị gắn mác “mù chữ” xuất phát từ việc khi anh cùng đoàn phim Vô Danh tham gia buổi tuyên truyền tại Lễ hội mùa xuân, khán giả đã hỏi về cảm nhận của Vương Nhất Bác đối với tác phẩm và vai diễn nhưng ngôi sao họ Vương lại tỏ ra bối rối không hiểu ý nghĩa của nhân vật, chưa kể trước câu hỏi bằng tiếng anh đơn giản như ''How are you'' anh chàng cũng không thể trả lời được mà cần phải nhờ đến sự giúp sức của phiên dịch.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Vương Nhất Bác đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh thần tượng của họ có thể nói được bốn thứ tiếng: Trung, Anh, Nhật và Hàn. Bên cạnh đó, fan cũng đăng lại bài viết của một stylist cùng có mặt trong buổi giới thiệu phim hôm đó, giải thích về chuyện Vương Nhất Bác tìm người phiên dịch.

Về việc Vương Nhất Bác có thể nói được bốn ngôn ngữ, fan chỉ ra rằng, nam diễn viên đã có một thời gian là thực tập sinh YG Entertainment, nên đương nhiên sẽ biết nói tiếng Hàn Quốc. Chưa kể fan còn chỉ ra những sự kiện có mặt nam diễn viên nói những thứ tiếng khác một cách điêu luyện, vì thế cho nên không hề có chuyện Vương Nhất Bác bị ''mù chữ'' như những gì báo chí thêu dệt lên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-to-la-dien-vien-mu-chu-fan-vuong-nhat-bac-ien-tiet-tung-bang-chung-minh-oan-cho-than-tuong-570101.html