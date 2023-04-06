Bị tố là 'diễn viên mù chữ', fan Vương Nhất Bác 'điên tiết' tung bằng chứng minh oan cho thần tượng

Ồn ào Vương Nhất Bác cùng với Triệu Lộ Tư bị đài truyền hình trung ương CCTV đăng bài trào phúng là “diễn viên mù chữ” dù đã qua một thời gian tương đối dài nhưng sự việc của nó để lại để ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của nam diễn viên này. Thậm chí, các fan của anh mới đây còn đã rất tức giận và quyết tìm lại công bằng cho Vương Nhất Bác khi tung ra bằng chứng này.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Cụ thể, nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác bị gắn mác “mù chữ” xuất phát từ việc khi anh cùng đoàn phim Vô Danh tham gia buổi tuyên truyền tại Lễ hội mùa xuân, khán giả đã hỏi về cảm nhận của Vương Nhất Bác đối với tác phẩm và vai diễn nhưng ngôi sao họ Vương lại tỏ ra bối rối không hiểu ý nghĩa của nhân vật, chưa kể trước câu hỏi bằng tiếng anh đơn giản như ''How are you'' anh chàng cũng không thể trả lời được mà cần phải nhờ đến sự giúp sức của phiên dịch.