Hé lộ danh tính người kế thường Vương Nhất Bác cho ngôi vị 'Nhất ca' Nhạc Hoa

Sao quốc tế 30/03/2023 17:29

Vương Nhất Bác cho biết bản thân sẽ không còn là ''Nhất Ca'' nhạc Hoa nữa.

Vốn đã quen thuộc với việc Vương Nhất Bác là gà cưng của Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment), đồng thời là người nắm giữ vị trí “Nhất ca” trong công ty. Dẫu vậy sắp tới đây người ngôi ở vị trí này e rằng sẽ không là mỹ nam họ Vương khi sắp sửa những thay đổi trong thời gian tới đây. 

Hé lộ danh tính người kế thường Vương Nhất Bác cho ngôi vị 'Nhất ca' Nhạc Hoa - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Cụ thể, dựa trên những gì được tiết lộ, Tất Văn Quân - sao nam Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn mới chính là chủ nhân của chiếc ghế “Nhất ca”, còn “Nhất tỷ” vẫn giữ nguyên là Trình Tiêu, người được xưng tụng là “Công chúa Nhạc Hoa”. Sự thay đổi này vốn là điều ai cũng đã đoán được từ trước nhưng nhiều người e sợ địa vị của Vương Nhất Bác trong công ty đang bị giảm sút đáng kể. 

Thế nhưng, sau khi cư dân mạng biết thực hư thì phần nhiều lại cảm thấy “bội phục” Vương Nhất Bác. Theo đó, ngôi sao Vô Danh dù từ bỏ chiếc ghế “Nhất ca”, song, địa vị của anh đã có sự thăng cấp vượt bậc. 

Hé lộ danh tính người kế thường Vương Nhất Bác cho ngôi vị 'Nhất ca' Nhạc Hoa - Ảnh 2Hé lộ danh tính người kế thường Vương Nhất Bác cho ngôi vị 'Nhất ca' Nhạc Hoa - Ảnh 3

Một trong những nguyên nhân Tất Văn Quân được nâng lên làm “Nhất ca” Nhạc Hoa dù kém nổi, là vì nhiều nghệ sĩ tên tuổi hơn trong công ty như Phạm Thừa Thừa đã gần hết hạn hợp đồng, khả năng tái ký đều không cao. 

Vương Nhất Bác kể từ sau thành công của Trần Tình Lệnh đã có bước tiến dài trong sự nghiệp, tên tuổi lên như diều gặp gió và là đỉnh lưu “hàng thật giá thật”, sở hữu lượng fan đông đảo trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù cho vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện nhưng nhìn chung anh chàng vẫn đang có những nước đi sáng suốt trong sự nghiệp của mình. 

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