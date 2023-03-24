Vương Nhất Bác bất ngờ bị chê hết thời, được tạo điều kiện hết cỡ nhưng vẫn gây thất vọng

Sao quốc tế 24/03/2023 14:00

Mới đây Vương Nhất Bác thêm một lần nữa gây thất vọng khi dự án Vô Danh vẫn đang không có dấu hiệu khả quan.

Từng được dự kiến sẽ khiến màn ảnh rộng chao đảo, nhưng tính tới thời điểm hiện tại, Vô Danh của "Ảnh đế" Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác lại có thành tích khá bình thường, doanh thu còn thua kém cả những bộ phim bị đánh giá thấp hơn trước đó. 

Vương Nhất Bác bất ngờ bị chê hết thời, được tạo điều kiện hết cỡ nhưng vẫn gây thất vọng - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Bằng chứng là trong khi doanh thu của những dự án khác lên đến hàng tỷ NDT thì Vô Danh lại nhận về số tiền khá khiếm tốn với chỉ 982 triệu NDT - con số cực thấp nếu so với những gì mà người hâm mộ lẫn đội markerting đã làm quảng bá và mong đợi trước đó. 

Theo đánh giá của khán giả, Vô Danh dù ban đầu được quảng bá rất tích cực, còn có sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn,...dẫu vậy nhưng chất lượng của nó mang lại không tương xứng thậm chí còn làm cho ''độ uy tín'' của những ngôi sao trên bị giảm đi đáng kể. 

Vương Nhất Bác bất ngờ bị chê hết thời, được tạo điều kiện hết cỡ nhưng vẫn gây thất vọng - Ảnh 2
Vô Danh thất bại toàn tập tại phòng vé - Ảnh: Internet

Để chỉ ra điều khiến cho Vô Danh bị thất bại có rất nhiều nguyên nhân nhưng một trong những nguyên nhân chính được netizen nhắc nhiều nhất chính là việc Vương Nhất Bác đã có một màn diễn xuất kém chất lượng về mọi mặt. Thậm chí, nam thần họ Vương chỉ được đánh giá trên mức trung bình và không đạt nổi 7 điểm. 

Kể từ sau thành công rực rỡ của Trần Tình Lệnh, diễn xuất của anh được nhận xét vẫn yếu kém và một màu, không có chút tiến bộ. Thành tích các bộ phim anh từng góp mặt như Hữu Phỉ, Phong Khởi Lạc Dương, Băng Vũ Hỏa cũng khá bết bát, netizen lo sợ nếu cứ tiếp tục không tiến bộ khả năng những dự án lớn ''tạm biệt'' Vương Nhất Bác trong một khoảng thời gian là rất có thể xảy ra bởi không phải đoàn làm phim nào cũng chịu mạo hiểm bỏ ra một số tiền lớn để mời về một diễn viên yếu kém về diễn xuất miết được. 

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