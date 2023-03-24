Hậu drama bị chê 'mù chữ', Vương Nhất Bác bất ngờ được khen ngợi vì màn thể hiện tốt trong dự án mới

Mới đây, loạt ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ đã bị đài truyền hình quốc gia nhắc nhở về vấn đề trình độ học vấn. Trong đó đáng chú ý nhất có sự góp mặt của Vương Nhất Bác khi không thể trả lời những câu hỏi cơ bản, tuy nhiên thật may cho anh chàng là sau đó dự án phim của anh là Vô Danh đã cứu Vương Nhất Bác một bàn thua trông thấy.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Cụ thể đạo diễn Trình Nhĩ đã không tiếc lời khen ngợi sự nỗ lực của Vương Nhất Bác trong quá trình quay phim. Không chỉ chủ động gác lại mọi lịch trình để nghiền ngẫm nhân vật và kịch bản, nam diễn viên còn sẵn sàng quay nhiều ngày liền và thành quả đã tới khi nhân vật của anh được netizen nhận xét là đã có chiều sâu, diên xuất nội tâm hơn trước khá rõ.