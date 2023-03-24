Hậu drama bị chê 'mù chữ', Vương Nhất Bác bất ngờ được khen ngợi vì màn thể hiện tốt trong dự án mới

Vương Nhất Bác mới đây được fan khen ngợi hết lời vì có màn thể hiện diễn xuất cực tốt.
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Mới đây, loạt ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ đã bị đài truyền hình quốc gia nhắc nhở về vấn đề trình độ học vấn. Trong đó đáng chú ý nhất có sự góp mặt của Vương Nhất Bác khi không thể trả lời những câu hỏi cơ bản, tuy nhiên thật may cho anh chàng là sau đó dự án phim của anh là Vô Danh đã cứu Vương Nhất Bác một bàn thua trông thấy.
Cụ thể đạo diễn Trình Nhĩ đã không tiếc lời khen ngợi sự nỗ lực của Vương Nhất Bác trong quá trình quay phim. Không chỉ chủ động gác lại mọi lịch trình để nghiền ngẫm nhân vật và kịch bản, nam diễn viên còn sẵn sàng quay nhiều ngày liền và thành quả đã tới khi nhân vật của anh được netizen nhận xét là đã có chiều sâu, diên xuất nội tâm hơn trước khá rõ.
Vô Danh đã thu về hơn 900 triệu NDT, mặc dù không phải là một con số ấn tượng nếu so với những gì mà bộ phim được quảng bá với dàn diễn viên chất lượng cộng kịch bản hấp dẫn. Dẫu vậy đạo diễn Trình Nhĩ trả lời phỏng vấn rằng ông rất hài lòng với con số này, cũng rất hài lòng với màn thể hiện của Vương Nhất Bác, muốn hợp tác với nam diễn viên trong những lần sau.
Nhiều netizen vẫn khắt khe cho rằng việc học vấn thấp và khả năng diễn xuất tốt không hề liên quan đến nhau. Việc một diễn viên nổi tiếng lại sai những kiến thức cơ bản có thể làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của bộ phận fans nhỏ tuổi.
Vương Nhất Bác là idol trong nhóm nhạc nam Hàn Quốc - Trung Quốc UNIQ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh phát triển mạnh khi bắt đầu trở về quê hương Trung Quốc. Đặc biệt, sau thành công của phim Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Vương Nhất Bác ngày càng được củng cố. Và theo thông tin đã được xác nhận, anh sẽ chính thức tham gia Hữu Phỉ cùng với “nữ hoàng rating” Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian tới.