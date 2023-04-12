Trường Nguyệt Tẫn Minh Nguyệt hiện đang là bộ phim được nhiều tín đồ mê phim Trung "nhảy hố". Theo nguồn tin ban đầu, bộ phim sẽ được chiếu với 58 tập nhưng với sự kiểm soát gắt gao từ phí quảng điện dẫn đến bộ phim chỉ có thể lên sóng với 40 tập. Tuy đã tăng thời lượng một tập lên đến 50 phút nhưng nitizen lo lắng liệu rằng bộ phim có thể hiện trọn vẹn nguyên tác? Thông tin này đã làm nổi lên sự "bất bình" của phía khán giả. Nhiều bình luận bức xúc từ cư dân mạng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh với số điểm douban ấn tượng, bộ phim được đầu tư phần phục trang mới mẻ, nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn khác biệt với những dự án tiên hiệp thuần màu trắng như hiện nay. Phần hình ảnh đẹp là yếu tố lớn nhất khiến khán giả thưởng thức.

Nội dung phim lấy bối cảnh Tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn, chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần. Tại đây, Lê Tô Tô hoá thân thành Diệp gia tiểu thư - Diệp Tịch Vụ. Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nãy sinh tình cảm. Rồi sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và của cả tam giới.

Sau khi mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Thời điểm tưởng chừng ma thần cứ vậy mà tuẫn táng, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du - chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, hắn sửa đổi tính tình tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm tìm lại Lê Tô Tô năm xưa. Ngay tại thời điểm khi hai con người hai số phận nghiệt ngã gương vỡ lại lành tìm được nhau, tà cốt trong người Đạm Đài Tẫn lại dấy lên. Sau cùng, tam giới một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Đối mặt với số phận nghiệt ngã hai người yêu nhau trải qua muôn vàn hiểu lầm chồng chất, cuối cùng tâm ý tương thông, một người thành ma, một người thành thần, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.