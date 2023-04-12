Trường Nguyệt Tẫn Minh: Nam thần La Vân Hi trang điểm ‘sắc lẹm’, quá đà khiến khán giả ngán ngẩm

Sao quốc tế 12/04/2023 11:47

La Vân Hi nhận không ít ý kiến trái chiều liên quan đến tạo hình 'đóng phim như diễn tuồng' trong bộ phim mới ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ vừa ra mắt của mình.

Phim cổ trang là ‘món ăn tinh thần’ không thể thiếu đối với các mọt phim theo dõi nền điện ảnh xứ Trung với hàng loạt những bộ phim hấp dẫn, trang phục đẹp mắt.

Với nhiều khán giả, họ luôn nhận định các diễn viên nam trong phim phải luôn nam tính, mạnh mẽ, dày dạn sương gió cùng tạo hình đơn giản so với nữ chính. Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, một số bộ phim vì quá chú trọng vào phương diện hình ảnh mà một số ekip bộ phim tạo hình cho diễn viên nam quá ‘ô dề’, người trang phục lòe loẹt, người kẻ mắt ‘sắc lẹm’, người trang điểm dày đến mức lộ cả vết mốc phấn trong đó có La Vân Hi.

Trường Nguyệt Tẫn Minh: Nam thần La Vân Hi trang điểm ‘sắc lẹm’, quá đà khiến khán giả ngán ngẩm - Ảnh 1
La Vân Hi, diễn viên-ca sĩ triển vọng xứ Trung. Ảnh minh họa: Internet

La Vân Hi là diễn viên, ca sĩ triển vọng xứ Trung, sở hữu ngoại hình điển trai, khí chất. Tên tuổi của anh bắt đầu được khán giả biết đến hơn khi tham gia vào bộ phim ‘Hương mật tựa khói sương’ và trở thành nam thần cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Mới đây, bộ phim ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ do anh đóng chính cùng nữ diễn viên Bạch Lộc đã đón nhận không ít ý kiến trái chiều liên quan đến tạo hình của mình.

Trường Nguyệt Tẫn Minh: Nam thần La Vân Hi trang điểm ‘sắc lẹm’, quá đà khiến khán giả ngán ngẩm - Ảnh 2

Ngoài lông mày và kẻ eyeliner sắc lẹm, La Vân Hi còn để lộ lớp trang điểm mốc phấn trong tạo hình phim mới. Ảnh minh họa: Internet

Nếu xem phim ở chất lượng cao và tắt hết filter, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra lớp trang điểm của La Vân Hi dày đến mức lộ cả vết mốc phấn. Đôi mắt của anh được kẻ sắc lẻm, khiến nhiều chị em tỏ ý ghen tỵ và hỏi thăm xài bút của hãng nào mà đẹp thế. Trong khi đó nữ chính Bạch Lộc lại có lối trang điểm tự nhiên hơn rất nhiều.

Trường Nguyệt Tẫn Minh: Nam thần La Vân Hi trang điểm ‘sắc lẹm’, quá đà khiến khán giả ngán ngẩm - Ảnh 3
Nữ chính Bạch Lộc lại có lối trang điểm tự nhiên hơn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

La Vân Hi cũng bị chê quá gầy, thiếu sức sống. Dù đóng ma vương quyền uy tối thượng nhưng anh chàng lại gây cho khán giả cảm giác lo sợ vì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Việc make up quá dày để che bớt khuyết điểm mặt hốc hác, bọng mắt to cũng khiến La Vân Hi nhận lời chê bai.

Trường Nguyệt Tẫn Minh: Nam thần La Vân Hi trang điểm ‘sắc lẹm’, quá đà khiến khán giả ngán ngẩm - Ảnh 4
La Vân Hi bị chê quá gầy, thiếu sức sống trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào những hình ảnh trang điểm "ố dề" của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhiều khán giả cũng cảm thấy tiếc nuối. Cũng là tiên hiệp, nhưng vai Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương thì xứng đáng đưa vào hàng kinh điển, còn Đàm Đài Tẫn thì như phiên bản nhái thất bại vậy.

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung soi ra loạt lỗi trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính.

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