La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

Trong những tập lên sóng vừa qua, một trong những phân cảnh khiến nhiều khán giả tan nát cõi lòng nhất là khi Tang Tửu (Bạch Lộc) đến gặp Minh Dạ (La Vân Hi) để hỏi về chuyện tình cảm. Khi biết chồng định ly hôn, Trai công chúa đã đến và hỏi rằng: “Dù chỉ một chút chàng đã bao giờ yêu ta chưa?”. Minh Dạ đã phũ phàng đáp rằng: “Chưa từng”. Đây cũng là phân đoạn khiến cho nhiều người xem đau lòng và dành lời khen lớn cho những cảm xúc mà cặp đôi chính đã mang lại cho người phim.

La Vân Hi và Bạch Lộc hiện đang là hai cái tên được nhắc đến rất nhiều trên các diễn đàn mạng. Không chỉ phối hợp với nhau xuất sắc trong dự án đang làm mưa làm gió trên màn ảnh Cbiz là Trường Nguyệt Tẫn Minh, cả 2 còn khiến cho đông đảo fan hâm mộ phải thao thức với những phẩn đoạn tình cảm của mình.

Trên phim là thế, hậu trường của phân cảnh này lại khiến nhiều khán giả “cảm lạnh”. Cũng là bối cảnh Ngọc Khuynh Cung, Bạch Lộc cũng hỏi La Vân Hi cùng một câu hỏi, nhưng anh chàng lại phũ phàng đáp rằng: “Chưa từng. Chưa từng. Không một chút nào hết”. Hành động của anh chàng ngay lập tức đánh bay sự đau buồn trước đó trên phim mà để lại không ít không khí vui nhộn tại hậu trường.

Trên phim là Tang Tửu – Minh Dạ ngược nhau hết nước mắt, nhưng ở ngoài đời Bạch Lộc và La Vân Hi lại quậy muốn nát hậu trường. Cặp đôi thường xuyên trêu đùa nhau khiến khán giả cảm thấy phần nào được an ủi sau khi xem phim và khóc hết nước mắt.

Hiện Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đang là bộ phim nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Trường Nguyệt Tẫn Minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.