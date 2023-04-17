La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

La Vân Hi và Bạch Lộc hiện đang là hai cái tên được nhắc đến rất nhiều trên các diễn đàn mạng. Không chỉ phối hợp với nhau xuất sắc trong dự án đang làm mưa làm gió trên màn ảnh Cbiz là Trường Nguyệt Tẫn Minh, cả 2 còn khiến cho đông đảo fan hâm mộ phải thao thức với những phẩn đoạn tình cảm của mình.

Bạch Lộc và La Vân Hi - Ảnh: Internet

Trong những tập lên sóng vừa qua, một trong những phân cảnh khiến nhiều khán giả tan nát cõi lòng nhất là khi Tang Tửu (Bạch Lộc) đến gặp Minh Dạ (La Vân Hi) để hỏi về chuyện tình cảm. Khi biết chồng định ly hôn, Trai công chúa đã đến và hỏi rằng: “Dù chỉ một chút chàng đã bao giờ yêu ta chưa?”. Minh Dạ đã phũ phàng đáp rằng: “Chưa từng”. Đây cũng là phân đoạn khiến cho nhiều người xem đau lòng và dành lời khen lớn cho những cảm xúc mà cặp đôi chính đã mang lại cho người phim.