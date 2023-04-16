Angela Baby đang bị chê bai hết thời, Bạch Lộc bất ngờ có hành động muốn chiếm hết hào quang từ đàn chị?

Mới đây nhất theo một số thông tin từ các trang báo Trung Quốc cho biết nữ diễn viên Bạch Lộc sẽ tham gia vào bộ phim do Angelababy và Tống Uy Long đóng chính.
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Bạch Lộc hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi đảm nhận vai nữ chính ở Trường Nguyệt Tẫn Minh. Là dự án phim được mong đợi từ lâu nên ngay sau khi ra mắt cả Bạch Lộc và La Vân Hi đã không phụ lòng người hâm mộ khi có màn thể hiện xuất sắc giúp phim đang thắng lớn trên mọi mặt trận.
Theo đó mới đây, có cư dân mạng đã lan truyền hình ảnh cho biết Bạch Lộc đang ở trên phim trường Tương Tư Lệnh do Tống Uy Long và Angelababy đóng chính. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng bày tỏ phải chăng nàng “gà cưng” Vu Chính sẽ đảm nhận một vai phụ trong dự án phim của bạn cũ.
Ngoài ra giữa lúc đàn chị là Angela Baby đang nhận nhiều sự ánh nhìn hoài nghi về việc bản thân đã hết thời khi còn sức hút thì Tương Tư Lệnh nổi lên là dự án để vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh chứng minh cho tất cả thấy bản thân vẫn còn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc phim có sự góp mặt của Bạch Lộc cũng ít nhiều khiến fan lo lắng cho cô nàng bởi khả năng nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh chiếm hết ánh hào quang của Angela Baby là rất lớn.
Tương Tư Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp Được Tân Nương của Tịch Quyên. Phim có nội dung xoay quanh nhân vật Quân Ỷ La mang 2 thân phận, ngoài đường là con trai của Quân Phi Phàm, nhưng về nhà thì sống với bản dạng thật là nữ giới. Mọi chuyện bắt đầu gay go khi cô bị bắt đến Bắc Huyên năm 20 tuổi, biệt tăm biệt tích. Lúc này cô gặp Huyền Liệt (Tống Uy Long), người biết cô là nữ cải trang nam và từ đây có với nhau mối tình đầy nước mắt.