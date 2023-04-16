Angela Baby đang bị chê bai hết thời, Bạch Lộc bất ngờ có hành động muốn chiếm hết hào quang từ đàn chị?

Bạch Lộc hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi đảm nhận vai nữ chính ở Trường Nguyệt Tẫn Minh. Là dự án phim được mong đợi từ lâu nên ngay sau khi ra mắt cả Bạch Lộc và La Vân Hi đã không phụ lòng người hâm mộ khi có màn thể hiện xuất sắc giúp phim đang thắng lớn trên mọi mặt trận.

Bạch Lộc và AngelaBaby - Ảnh: Internet

Theo đó mới đây, có cư dân mạng đã lan truyền hình ảnh cho biết Bạch Lộc đang ở trên phim trường Tương Tư Lệnh do Tống Uy Long và Angelababy đóng chính. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng bày tỏ phải chăng nàng “gà cưng” Vu Chính sẽ đảm nhận một vai phụ trong dự án phim của bạn cũ.