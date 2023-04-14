Hé lộ nhan sắc của mỹ nhân 2000 Tôn Trân Ny lấn át cả nữ chính Bạch Lộc

Nhan sắc của Tôn Trân Ny không khỏi khiến fan phải bấn loạn vì quá xinh đẹp.

Mới dây nhất theo một số trang báo uy tín Trung Quốc đã đưa tin nữ ca sĩ thần tượng Tôn Trân Ny đang được khán giả chú ý qua vai diễn tiểu hồ yêu trong phim cổ trang tiên hiệp Trường nguyệt tẫn minh. Đây là vai diễn đầu tay trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 2000. Trong phim Tôn Trân Ny vào vai Phiên Nhiên, tiểu hồ yêu xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Dù mới chỉ là tân binh nhưng thông qua những tập đầu tiên khán giả đã không tiếc lời khen ngợi dành cho cô nàng với lối diễn xuất thông mình và gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

Dù không có nhiều đất diễn, mỗi khi xuất hiện, Tôn Trân Ny lại được ưu ái góc quay, cảnh đặc tả. Ngoại hình nổi bật với chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn, làn da trắng của cô nổi bật dù đứng ở nơi đông người. Thậm chí, trong những ngày gần đây không ít fan của dự án cho rằng mỹ nhân sinh năm 2000 thậm chí còn đẹp lấn át cả nữ chính Bạch Lộc. Tôn Trân Ny và Bạch Lộc - Ảnh: Internet Tôn Trân Ny sinh năm 2000 tại Thượng Hải, xuất thân là ca sĩ thần tượng, thành viên của nhóm nhạc SNH48. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2016, là thành viên của các nhóm nhạc nhỏ như HII (thuộc), Color Girls. Tôn Trân Ny từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Sáng tạo doanh 2020, đứng vị trí thứ 18. Trên sân khấu, Tôn Trân Ny thể hiện khả năng vũ đạo tốt, vóc dáng cân đối, phong cách nóng bỏng.

Trước khi góp mặt trong Trường nguyệt tẫn minh , Tôn Trân Ny chủ yếu hoạt động âm nhạc, cô tham gia một số dự án phim âm nhạc cùng các thành viên nhóm SNH48 nhưng không gây nhiều ấn tượng. Việc chuyển sang đóng phim là nước đi vô cùng mạo hiểm nhưng có thể nói ở hiện tại đây vẫn đang là quyết định đúng đắn của nữ diễn viên trẻ tuổi này. Theo một số bộ phận netizen chỉ cần Tôn Trân Ny được trao cơ hội khả năng đây sẽ là nữ diễn viên đình đám trong tương lai là rất cao bởi cô hội tụ đầy đụ mọi yếu tố để trở thành một diễn viên xuất chúng. Trường nguyệt tẫn minh là phim tiên hiệp đang gây bão tại Trung Quốc thời gian qua. Phim được đánh giá có phần kỹ xảo hoành tráng, đẹp mắt, được đầu tư kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, phim còn được nhận xét là có những thiết kế trang phục ấn tượng. Nội dung phim xoay quanh mối tình giữa ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng) và tiểu tiên nữ Lê Tô Tô. Đàm Đài Tẫn từng diệt tộc Lê Tô Tô, nàng được cử quay về 500 năm trước, khi Đàm Đài Tẫn chưa hóa ma để lấy tủy cốt của hắn. Tuy nhiên, Lê Tô Tô lại đem lòng yêu Đàm Đài Tẫn, dẫn tới nhiều bi kịch sau này.

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