Xuất hiện loạt ảnh quảng cáo phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi và Bạch Lộc bị dìm không thương tiếc

Sao quốc tế 14/04/2023 17:30

Nhìn hình quảng cáo thế này bảo sao fan của Bạch Lộc và La Vân Hi không giận dỗi cơ chứ.

Trường Nguyệt Tẫn Minh là phim cổ trang Hoa ngữ gây chú ý nhất thời điểm hiện tại. Không chỉ có nội dung hấp dẫn mà dàn diễn viên đình đám cũng chính là một trong những ứu tố giúp dự án này có nhiều người theo dõi. Đáng chú ý nhất chính là sự góp mặt của cặp trai tài gái sắc La Vân HiBạch Lộc

Xuất hiện loạt ảnh quảng cáo phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi và Bạch Lộc bị dìm không thương tiếc - Ảnh 1
La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Dẫu vậy trong phim Bạch Lộc tuy có xinh đẹp nhưng lại bị chê thiếu khí chất, gương mặt có phần hơi già so với hình tượng thiếu nữ trong nguyên tác nhưng cũng theo một số fan thì lại cho rằng nữ diễn viên đang có sự tiến bộ trong diễn xuất nên không nên quá khắt khe với cô nàng. 

La Vân Hi có diễn xuất tốt hơn Bạch Lộc song cũng không tránh được chuyện nhận hàng tá gạch đá vì ngoại hình quá gầy gò, thiếu sức sống. Chiều cao hạn chế, thân hình "gầy tong teo như que củi" khiến La Vân Hi có phần lép vế hơn dàn diễn viên phụ.

Tạm gác qua những câu chuyện đó, mới đây nhất cả Bạch Lộc - La Vân Hi đã đến trụ sở của Sina để tham gia livestream quảng bá cho Trường Nguyệt Tẫn Minh. Chẳng biết phía đơn vị này có thù hằn gì với cặp đôi chính hay không mà ngay sau khi tấm poster quảng cáo được treo lên không ít fan đều phải té ngữa trước cảnh thần tượng của mình bị đem ra làm trò đùa. 

Xuất hiện loạt ảnh quảng cáo phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi và Bạch Lộc bị dìm không thương tiếc - Ảnh 2Xuất hiện loạt ảnh quảng cáo phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi và Bạch Lộc bị dìm không thương tiếc - Ảnh 3

Thay vì chọn ảnh đẹp lung linh, phía ban tổ chức lại sử dụng ảnh La Vân Hi - Bạch Lộc miệng đầy máu trông khá thê thảm. Đây là hình ảnh được cắt ra từ các phân đoạn ngược tâm, khiến khán giả vừa nhìn thấy đã giật mình thon thót xong lại phá ra cười vì chẳng thể ngờ Sina lại chào đón cặp đôi vai chính theo phong cách đặc biệt này.

Xuất hiện loạt ảnh quảng cáo phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi và Bạch Lộc bị dìm không thương tiếc - Ảnh 4

Trường Nguyệt Tẫn Minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.

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Dù mới chỉ ra mắt nhưng dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là dự án tiên hiệp top 1 trong 3 năm qua.

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