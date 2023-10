Hậu bị chê diễn xuất 'dở', Bạch Lộc có màn đáp trả khiến fan không tiếc lời khen ngợi

Phân cảnh đau thương của Bạch Lộc được fan khen ngợi hết lời.

Sau nửa chặng đường lên sóng, siêu phẩm cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Không chỉ được khen ngợi có nội dung hấp dẫn và lôi cuốn ngay từ những ngày đầu ra mắt, cả cặp đôi chính là La Vân Hi và Bạch Lộc cũng có màn thể hiện xuất sắc không kém.

La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng giống như các bộ phim khác đã có khen cũng phải có chê khi xuất hiện một bộ phận netizen chỉ trích trình độ diễn xuất của Bạch Lộc không tốt như nhiều người đang khen. Đứng trước những lời chỉ trích đó Bạch Lộc không hề lên tiếng mà đã có màn đáp trả không thể nào tuyệt vời hơn trong phân đoạn đau thương trong phim.

Trong đoạn phim mới nhất, Tang Tửu (Bạch Lộc) phải tận mắt chứng kiến cha và gia tộc bị diệt vong. Biết được bộ mặt thật của Thanh Hoan (Trần Đô Linh), Tang Tửu hắc hoá nhập ma, quyết nợ máu trả bằng máu, tự tay kết liễu kẻ thù. Diễn xuất và cảm xúc của "gà cưng" nhà Vu Chính trong phân đoạn này được nhận xét là khá ổn, đủ để khiến khán giả rơi lệ. Nhiều dân mạng bất bình rằng không biết bao giờ nàng tiểu hoa sinh năm 94 mới thoát khỏi những vai có số phận hẩm hiu như này bởi diễn xuất khiến người xem quá đau lòng.

Cụ thể trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh có hệ thống nhân vật đồ sộ và bối cảnh vô cùng được đầu tư. Vì thế, Bạch Lộc phải cân 3 vai trong dự án lần này với tạo hình và trang phục lộng lẫy là điều dễ hiểu. Vất vả là thế nhưng theo nhiều người cô nàng vẫn đang hoàn thành cực tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-bi-che-dien-xuat-do-bach-loc-co-man-ap-tra-khien-fan-khong-tiec-loi-khen-ngoi-572831.html