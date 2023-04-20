Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ

Sao quốc tế 20/04/2023 11:30

Cố gắng cải thiện cân nặng để chiều lòng fan, La Vân Hi lại nhận về cái kết đắng.

La Vân Hi được mệnh danh là hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn của phái nam tại Cbiz, nhiều tạo hình của nam diễn viên đã được Cnet “phong thần” vì quá xinh đẹp. Sau Hương Mật Tựa Khói Sương hay Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương, mỹ nam họ La vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió trong dự án mới nhất cùng Bạch Lộc là Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ - Ảnh 1
La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngoại hình của anh chàng lại đang là đề tài được nhiều người quan tâm khi thân hình ngày càng ốm nhom, gầy trơ xương là tất cả những gì fan nghĩ tới khi nhìn thấy nam diễn viên. 

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi được khen ngợi hết lời vì diễn xuất biến hóa đa dạng. Truyền thông xứ Trung và khán giả đều đồng loạt thừa nhận nam diễn viên có sự trưởng thành rõ rệt về kỹ năng diễn xuất, dẫu vậy như đã nói ở trên tất cả đã bị làm lu mờ trước thân hình gầy đến báo động của La Vân Hi. 

Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ - Ảnh 2Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ - Ảnh 3

Mặc dù, fan đã lên tiếng đính chính cho anh rằng sự ốm yếu này có liên quan đến quá khứ của nhân vật Đàm Đài Tẫn do anh đảm nhiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cho nam diễn viên, có người còn chỉ trích anh không quản lý tốt thể trạng cơ thể.

Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ - Ảnh 4
Nam diễn viên đang tuân thủ chế độ ngày 5 bữa để tăng cân - Ảnh: Internet

Để đáp sự lo lắng từ khán giả, La Vân Hi liên tục đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh các bữa ăn trong ngày của mình. Có lần, anh còn chia sẻ rằng mình vừa ăn, vừa xem Trường Nguyệt Tẫn Minh. 

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại được phen nháo nhào khi nghe tin La Vân Hi gặp nhiều khó khăn khi cố tăng cân. Theo đó, một blogger đăng bài lên Weibo tiết lộ nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh đang cố gắng ăn thật nhiều để tăng cân. Chứng kiến sự cố gắng của nam diễn viên, nhiều fan hâm mộ tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ trước tấm lòng anh dành cho người hâm mộ khi sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ người khác để làm tốt bản thân hơn. 

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