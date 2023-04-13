Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa ra mắt đã bị fan chê không tiếc lời, phản ứng của La Vân Hi gây xôn xao dư luận?

Phản ứng của La Vân Hi khi phim mới ra bị chê bai khiến nhiều người chú ý.

Trường Nguyệt Tẫn Minh đang là bộ phim xuất hiện dày đặc trên hầu hết các diễn đàn bàn chuyện phim Hoa Ngữ. Không chỉ đạt kỷ lục tất cả phim từ trước tới nay với hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước, trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa “Trường Nguyệt Tẫn Minh” đạt hơn 400 triệu lượt xem các video liên quan đến phim. Tuy nhiên mới đây bộ phim đình đám này chỉ đạt được 7.3 điểm trên Weibo - con số khá thấp so với những gì mà truyền thông đồn thổi và đánh giá về dự án lần này của La Vân Hi và Bạch Lộc. Thậm chí, ngay sau khi biết được số điểm nhiều anti fan còn hả hê cho rằng đây chính xác là số điểm mà dự án này được nhận bởi nội dung lẫn diễn xuất đều không có gì đặc sắc cả.

La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet Đứng trước sự nghi ngờ về sự thành công của phim, nam chính La Vân Hi mới đây đã có đôi lời chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị bằng cách xem mình như khán giả để cảm nhận câu chuyện này. Sau đó, tôi phát huy trí tưởng tượng của mình, nghĩ xem nhân vật này sẽ có hình tượng như thế nào trong mắt khán giả. Rồi tôi cụ thể hóa hình ảnh, khắc họa, lý giải nhân vật qua diễn xuất của mình”. La Vân Hi tự tin về thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh: Internet Dàn dựng bộ phim tiên hiệp không phải là điều dễ dàng với các đoàn làm phim. Trang phục, phụ kiện phải phù hợp với bối cảnh và nói lên được tính cách, hình ảnh của nhân vật. La Vân Hi cho biết anh mong khán giả không soi mói nhiều về “sạn” trang phục: “Thật ra bộ trang phục nào cũng rất đẹp. Cả đội trang phục đều rất tâm huyết. Tôi có thể cảm nhận được thành ý đong đầy trong mỗi chi tiết. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nét tinh tế trong trong chi tiết. Nếu nhìn tổng thể mỗi trang phục đều có thiết kế khác nhau nhưng phong cách tổng thể lại rất thống nhất, kể cả giữa các nhân vật. Đàm Đài Tầu và Diệp Lịch Vụ có nhiều món đồ hợp nhau. Hơn nữa để cả hai dựng với nhau thì lại tạo được cảm giác khác biệt. Tôi rất khâm phục sự tỉ mỉ, tận tâm của các chuyên viên.

Nhân vật Diệp Tịch Vụ của Bạch Lộc hỗ trợ đắc lực cho tôi. Cô ấy giúp tình cảm của hai người phát triển tự nhiên, là một cộng sự tốt. Tôi cảm nhận được cuộc đời của nhân vật và cần thời gian để thoát vai”. Sau tất cả Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn mới chỉ ra mắt những tập đầu nên cần phải mất thêm nhiều thời gian mới có thể khẳng định đây là dự án tốt hay dở. Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim cổ trang, tiên hiệp vừa khổ ải, vừa bi thương, hèn mọn. Trường Nguyệt Tẫn Minh sở hữu dàn diễn viên thực lực, đầu tư kinh phí khủng với kỹ xảo, bối cảnh đẹp mắt. Tuy ra mắt vào thời điểm không cạnh tranh với nhiều bom tấn khác nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh dễ dàng chiếm ưu thế về lượt xem. Bộ phim mang đến giá trị cho đông đảo khán giả trong hoàn cảnh thế nào, con người vẫn quật cường, thiện lành và ẩn trong đó là sự khát khao, muốn bùng nổ đến tàn nhẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-nguyet-tan-minh-vua-ra-mat-a-bi-fan-che-khong-tiec-loi-phan-ung-cua-la-van-hi-gay-xon-xao-du-luan-572330.html