Không phải La Vân Hi, người được fan ship với Bạch Lộc nhiều nhất không khỏi làm fan bất ngờ?

Sao quốc tế 23/04/2023 19:04

Tôn Trân Ny và Bạch Lộc đang là cặp đôi được fan hâm mộ chú ý nhiều nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Trường Nguyệt Tẫn Minh với sự góp mặt của La Vân HiBạch Lộc, Trần Đô Linh, Tôn Trân Ny... vừa lên sóng gần đây đang nhận được sự đón nhận lớn từ cộng đồng mạng. Cũng chính vì vậy những bài đăng có liên quan đến dự án cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm đến và một trong những số đó chính là việc đẩy thuyền giữa các diễn viên với nhau trong phim. 

Không phải La Vân Hi, người được fan ship với Bạch Lộc nhiều nhất không khỏi làm fan bất ngờ? - Ảnh 1
Tôn Trân Ny và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Đáng nói, so với những dự án phim lên sóng trước đó của màn ảnh Hoa ngữ, dân tình thường sẽ đẩy thuyền nam nữ chính, hoặc nữ chính với nam phụ, ấy thế nhưng, ở đoàn Trường Nguyệt Tẫn Minh, tình cảnh dường như khác hoàn toàn. Cụ thể, thay vì ship cặp đôi chính là La Vân Hi đến với Bạch Lộc, dân tình lại tỏ ra thích thú về mối quan hệ của Tôn Trân Ny và Bạch Lộc. 

Vừa qua, một vài bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Bạch Lộc cưỡi chung ngựa với Tôn Trân Ny được tung lên mạng, cả hai còn có hành động skinship vô cùng thân thiết đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Thậm chí, nhìn vào bức ảnh một vài người còn cho rằng cả 2 mỹ nhân này trông có nét rất giống nhau. 

Không phải La Vân Hi, người được fan ship với Bạch Lộc nhiều nhất không khỏi làm fan bất ngờ? - Ảnh 2Không phải La Vân Hi, người được fan ship với Bạch Lộc nhiều nhất không khỏi làm fan bất ngờ? - Ảnh 3

Được biết, ở ngoài đời, Tôn Trân Ny là một fan cứng của Bạch Lộc, cô nàng đã từng cày rất nhiều phim do nữ diễn viên 9x đóng trước đây. Theo lời kể, ngày Bạch Lộc kết thúc cảnh quay cuối cùng cho Trường Nguyệt Tẫn Minh, ngôi sao sinh năm 2000 khi đó đã phải vội vàng chạy tới phim trường chỉ để tạm biệt đàn chị, lại còn bật khóc nức nở. 

Hiện mọi thông tin về Tôn Trân Ny và Bạch Lộc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. 

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