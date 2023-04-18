Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt, Bạch Lộc tiếp tục đón nhận thêm tin vui khiến fan ruột tự hào

Thành tích của Bạch Lộc đang được tăng cao đáng kể sau sự thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Sức nóng của Trường Nguyệt Tẫn Minh đang giúp dàn diễn viên góp mặt trong phim như Bạch Lộc, La Vân Hi, Trần Đô Linh,... nhận được nhiều chú ý hơn từ công chúng, thậm chí độ phủ sóng của nó đã và đang lan ra khỏi khu vực của Trung Quốc khi có rất đông fan hâm mộ ở các nước Châu Á rất thích bộ phim.



Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Cùng với sự thành công của phim, Bạch Lộc theo đó cũng đón nhận thêm tin vui trong quá trình tìm kiếm "ánh hào quang", đỉnh cao sự nghiệp.

Cụ thể, theo cập nhật mới nhất, vào ngày 16/4 vừa qua, tài khoản Weibo chính thức của ngôi sao sinh năm 1994 đã vượt mốc 20 triệu người theo dõi, một con số không quá cao nếu so với các mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng đối với cá nhân Bạch Lộc đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong quãng thời gian vừa rồi.

Xuất phát điểm là hot girl mạng, sau đó dấn thân vào làng giải trí, hoạt động với vai trò diễn viên, nghệ sĩ dưới trướng công ty Hoan Ngu Ảnh Thị, Bạch Lộc nhận được sự hỗ trợ và hậu thuẫn vô cùng lớn từ Vu Chính, vì thế cho nên việc cô thăng tiến nhanh cũng là điều dễ hiểu.

Xuyên suốt 7 năm làm nghề, Bạch Lộc đã đóng chính tới 14 bộ phim, chưa kể vai phụ, lại còn được hợp tác với nhiều nam lưu lượng có tiếng như Nhậm Gia Luân, Hứa Khải, Vương Hạc Đệ,...

Trường Nguyệt Tẫn Minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

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