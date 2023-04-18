Em ấy không trả lời tôi mà bình tĩnh đi xuống đưới tầng, đến khi có mặt đông đủ mọi người rồi em ấy mới nói. Bộ chăn ga mà tôi mua cho là hàng rẻ tiền kém chất lượng, nằm thì ngứa ngáy khó chịu, sợi bông thì dính đầy mặt. Bực quá nên ngay sáng hôm sau em ấy đã ném hết đồ của tôi tặng vào thùng rác.

Em trai chồng sắp lấy vợ nên tôi nói là sẽ tặng một bộ chăn ga gối và em ấy đã đồng ý ngay. Hôm sau hai vợ chồng tôi mất cả buổi chiều mới chọn được bộ ưng ý. Lúc mang tặng có cả em dâu tương lai ở đó và hai em ấy rất hài lòng. Thế mà chỉ sau đêm tân hôn, những thứ tôi mua tặng hai em lại biến thành đồ phế thải.

Sau hôm đám cưới, tôi đến giúp làm cỗ lại mặt cho em dâu thì thấy toàn bộ chăn ga gối xếp trong thùng rác trước cổng nhà, Mặt tôi biến sắc, không thể bình tĩnh được nên chạy vào nhà, gõ cửa phòng em dâu hỏi chuyện. Ảnh minh họa: Internet Em ấy không trả lời tôi mà bình tĩnh đi xuống đưới tầng, đến khi có mặt đông đủ mọi người rồi em ấy mới nói. Bộ chăn ga mà tôi mua cho là hàng rẻ tiền kém chất lượng, nằm thì ngứa ngáy khó chịu, sợi bông thì dính đầy mặt. Bực quá nên ngay sáng hôm sau em ấy đã ném hết đồ của tôi tặng vào thùng rác.

Cả nhà đổ dồn ánh mắt về phía tôi khiến tôi vừa xấu hổ vừa ức chế mà không biết tìm từ nào để nói. Em dâu còn nói thêm rằng đã đặt mua một bộ khác trị giá 20 triệu đồng rồi. Nghe đến đây tôi toát mồ hôi hột, bộ tôi mua tặng có hơn 2 triệu đồng, thảo nào em ấy chê là phải. Về nhà, chồng tôi tức giận mắng: "Bảo mừng tiền không chịu lại cứ thích mua đồ lưu niệm để rồi giờ em dâu cho ra thùng rác. Thôi thì cầm 2 triệu khác sang mừng đi". Ảnh minh họa: Internet Ngay lập tức tôi phản đối, bảo tặng quà không nhận thì thôi, sao lại phải "đền". Thế nhưng chồng tôi vẫn khăng khăng bắt tôi cầm 2 triệu khác sang mừng cho đỡ mất tình anh em. Tặng quà em ấy không lấy thì thôi, cớ sao bây giờ tôi phải trả tiền mừng nữa phải không mọi người?

Cứ mỗi lần lời qua tiếng lại vợ đều vô nhà vệ sinh cọ bồn cầu, tình cờ chứng kiến việc em làm, tôi buồn nôn quyết định ly hôn ngay lập tức Nhà xây xong rồi, vợ lười biếng nên nhà cửa chúng tôi ở luôn trong tình trạng bừa bộn, dơ bẩn. Tôi bảo vợ nhiều lần, cô ấy vẫn không thay đổi. Thỉnh thoảng mẹ tôi lên chơi, thấy nhà bẩn lại mắng thì cô ấy mới chịu dọn. Ấy thế mà khi nào hai vợ chồng tôi cãi nhau, vợ lại siêng năng bất thường.

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