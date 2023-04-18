Tặc lưỡi lên giường cùng người đẹp chân dài siêu quyến rũ, nhưng vừa nhìn bát canh ngao ở nhà hàng mà tôi tái mặt, vội vàng phi thẳng về nhà xin lỗi vợ

Người đàn ông ấy tâm sự: "Là đàn ông, những ai từng lén vợ 'vượt biên' ra ngoài 'ăn trái cấm' thì tôi cá rằng 10 ông sẽ cả 10 đều ngất ngây với dư vị ngọt ngào của nó. Chính xác thì nó giống như 1 món ăn khác hẳn với món vợ nấu ở nhà, dù ngon mấy thì ngon nhưng ăn nhiều ắt ngấy.

Một khi muốn ngoại tình, đàn ông sẽ viện ra vô vàn lý do song sẽ có lúc họ bất chợt nhận ra gái đẹp trong thiên hạ nhiều vô kể nhưng không ai có thể sánh bằng vợ mình. Giống như lời thú tội của anh chồng trong một bài chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.

Vợ tôi chịu khó, chăm chồng nhưng từ ngày có con em hay than vãn khiến tôi nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi với kiểu cằn nhằn của cô ấy: 'Cái tủ giày để làm cảnh hay sao mà anh vứt giày ở đây?' hay 'Bụng dạ đã yếu, suốt ngày phải uống thuốc mà không biết đường kiêng khem rồi lại chỉ khổ vợ khổ con'.

Tới giờ phút này, sau 10 năm kết hôn, tôi vẫn khẳng định mình còn yêu vợ có điều tình yêu dù có sâu đậm tới đâu rồi cũng bị thời gian bào mòn. Chồng lo tiền, vợ lo chăm con. Thay bằng những lời yêu thương ngọt ngào có cánh, câu chuyện của chúng tôi mỗi ngày một đi vào ngõ cụt với những từ ngữ cộc lốc, chẳng chủ chẳng vị, ai nghe người ấy tự hiểu.

Trong mắt tôi, vợ dần biến thành một 'tổng quản', càng tránh mặt được nhiều càng tốt. Lắm khi đi làm về mệt mỏi, lên xe rồi cứ nghĩ tới giọng cấm cảu nhắc chồng luộm thuộm nào là chìa khóa không để đúng chỗ, mũ bảo hiểm không treo lên tường mà tôi oải quá, ngoặt luôn xe tới quán cà phê ngồi nhâm nhi tới muộn hẳn mới về.

Rồi tôi gặp L. trên chuyến xe định mệnh ấy. L. kém vợ tôi 7 tuổi, nhẹ nhàng, đằm thắm trái ngược hẳn với 'tổng quản' của tôi. Thật sự bên L. tôi cảm giác như mình được trẻ lại cả chục tuổi.

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Đúng là cái cảm giác ăn vụng nó khiến người ta vừa sợ vừa háo hức. Nhiều khi nằm bên L., nghĩ tới vợ tôi cũng áy náy nhưng trót sa chân vào lưới tình rồi khó rút ra lắm. Kiểu 'xa là nhớ, đêm là mơ', sợ bị vợ phát hiện thật nhưng vẫn khao khát thậm thụt đêm ngày.

Tính L. trẻ con, điều này tôi hiểu vì em kém tôi 8 tuổi xem như 2 thế hệ còn gì. Ban đầu có bồ trẻ đẹp, non tơ tôi tự hào về bản lĩnh đàn ông của mình lắm song để chiều được L. không phải đơn giản. Động tí em lại dỗi, chỉ đuổi theo dỗ dành thôi tôi cũng thấm mệt. Lắm khi tôi lại nghĩ thà cứ như vợ tôi, giận lên quát tháo ầm ĩ tí là xong chứ đằng này cứ như mèo vờn chuột khiến tôi oải kinh. Mấy lần tôi cũng tính dừng lại song nghĩ tới những phút cuồng nhiệt buổi trưa thì tôi lại tiếc.

Tới hôm qua, sau 1 tháng công tác dài đằng đẵng trong Sài Gòn về, máy bay hạ cánh, tôi bắt thẳng taxi tới đón L. đi ăn rồi tính sẽ dành cả buổi chiều bên em cho bõ nhớ. Vợ gọi hỏi, tôi bảo tối mới ra tới Hà Nội.

Vào nhà hàng, L. gọi món còn tôi đi rửa chân tay mặt mũi, tiện gọi cuộc điện thoại giải quyết nốt chút việc còn dở. Lúc sau đi vào thấy em gọi cả bàn thức ăn, có điều món nào cũng đều cay chua cả. Nhất là bát canh ngao thả không biết bao nhiêu ớt nhìn đỏ như sắc pháo. Tôi thấy thế chau mày hỏi: 'Cái nhà hàng này nấu nướng kiểu gì mà bát canh toàn ớt là ớt, ai ăn được'.

L. nghe vậy cười: 'Là em bảo họ cho nhiều ớt đó, em thích ăn canh ngao phải thật cay mới đã'.

Nghe L. nói tôi ngẩn người bởi rõ ràng em biết tôi bị đau dạ dày phải kiêng chua cay. Thậm chí hôm qua tôi bị đau bụng cả đêm còn nhắn tin cho em biết vậy mà hôm nay em lại gọi cho tôi cả tá ớt cay. Tự nhiên lúc ấy tôi lại chạnh lòng nghĩ tới vợ. Nếu là em chắc chắn bàn ăn em đón tôi trở về sẽ toàn những món tốt cho dạ dày như thịt kho nghệ, canh cải nấu thịt nạc. Những món mà trước giờ tôi thấy ngán thì giờ phút này tôi lại thèm ăn kinh khủng.

Nghĩ tới đây, tự nhiên đầu óc tôi như được đả thông tư tưởng, hơn lúc nào hết tôi hiểu chính sự cấm cảu, cằn nhằn của cô vợ lôi thôi nhếch nhác ở nhà mới là tài sản vô giá của cuộc đời tôi. Chỉ có em là người lo cho tôi nhất. Vậy mà tôi lại thích sự ngọt ngào nơi trót lưỡi đầu môi mà phản bội em. Không nghĩ ngợi thêm, tôi bỏ luôn L. ở đó rồi bắt xe về với vợ. Với L., tôi coi đó là 1 lần trượt ngã, cả đời không mắc lại".

Theo dõi tới đoạn kết của câu chuyện, ai cũng thở phào mừng cho anh chồng này cuối cùng đã biết nhận ra sai lầm mà quay đầu vào bờ trước khi quá muộn. Thật ra anh chồng ấy nói đúng, tình yêu trải qua thời gian rồi sẽ phôi pha, cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những phút mệt mỏi, chán trường nếu không tỉnh táo chúng ta rất dễ sa vào cám dỗ. Cũng may anh còn sớm nhận ra sai để sửa. Mong rằng từ nay về sau anh sẽ không phạm sai lầm như vậy.